Cambiaso diventa l’ultimo “acquisto” Juve: in estate però sarà addio

Cambiaso ai box, ma le alternative non mancano

Ora Cambiaso è ai box per curarsi un problema alla caviglia con cui ha dovuto convivere per oltre un mese grazie anche all’ausilio di antidolorifici. Il problema però, legato alla mobilità dell’articolazione, rischiava di innescarne altre per via di una postura che era forzata e così ha deciso di fermarsi per guarire e curarsi in maniera piena e definitiva. Possibile che Cambiaso possa restare in tribuna per altre due settimane, in modo da poter rientrare poi al meglio senza rischiare nuove ricadute. Nel frattempo le fasce potranno essere occupate da Savona, che va gestito per via della pubalgia, McKennie, che ha dimostrato di potersi esprimere con profitto in questo ruolo sia a destra che a sinistra, quindi lo stesso Weah, che quando si sgancia diventa un’arma in più, lo stesso Veiga, capace di svolgere non solo il ruolo di difensore centrale, e Alberto Costa, acquistato proprio in questa sessione di mercato. Dunque Andrea può concentrarsi sulla sua guarigione senza fretta perché le alternative non mancano. E chissà che nel momento topico della stagione, la primavera, quella in cui si dà un indirizzo preciso alla rotta, il bianconero non torni a essere il valore aggiunto che si è visto nelle prime partite.