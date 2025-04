Tonali, e se ci pensasse... Vlahovic? Il piano Juve e l'altra contropartita

Ma quanto è difficile vedere Tonali alla Juventus nella prossima stagione? Proviamo a capire la situazione. Tonali, ovviamente, piace alla Juventus e, in linea di massima, non c'entra chi sarà il prossimo allenatore, perché un centrocampista come Tonali piace a tutti. Il problema è che Tonali piace anche al Newcastle. E che costa tanto. E che guadagna tanto. Tre problemi piuttosto complessi. Ma andiamo con ordine. Il Newcastle non vorrebbe mollarlo, ma Tonali avrebbe piacere di tornare in Italia, la sua procuratrice lo ha anche detto qualche giorno fa: "Prima o poi Sandro torna". E quindi potrebbe essere lui a chiedere la cessione . E il Newcastle potrebbe riflettere di fronte a un'offerta congrua.

Tonali-Juve: quanto chiede il Newcastle

Congrua quanto? La valutazione attuale è intorno ai 60/70 milioni. Davvero tanti per la Juventus, ma se il Newcastle accettasse qualche contropartita tecnica? Per esempio Douglas Luiz, che in Premier League vanta ancora una buona fama. Oppure Dusan Vlahovic, un altro che la Juve potrebbe cedere e ha uno stipendio da Premier. In quel caso la valutazione di Tonali sarebbe ammorbidita nella parte in contanti e diventerebbe fattibile. E lo stipendio? Tonali guadagna in questo momento circa 8 milioni netti. Altra cifra molto, forse troppo alta per la Juve. Ma proprio la cessione di due pezzi da 90 come Douglas e Vlahovic, farebbe molto spazio nel monte ingaggi che potrebbe attutire l'impatto dello stipendio di Tonali. E quindi? Quant'è difficile pensare a Tonali alla Juventus? Molto difficile, ma non impossibile. Occhio, però, che si sta muovendo anche il Psg...

