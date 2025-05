Reijnders va da Guardiola. Per il Milan c'è Ricci

MILANO - Alle 11.40 di ieri è iniziata ufficialmente la seconda era in rossonero di Massiliano Allegri . Il Milan - che giovedì sera aveva salutato Conceiçao - lo ha annunciato senza specificare però la lunghezza del contratto, che sarà comunque di due stagioni più un’opzione per la terza con un ingaggio da 5.5 milioni più bonus. Allegri dovrà risollevare un Milan che ripartirà senza coppe, con le scorie di un’annata negativa e quasi sicuramente senza Tijani Reijnders . L’olandese, nonostante abbia manifestato la voglia di rimanere e pure il club cerchi di resistere all’assalto delle big straniere, è sempre più vicino al Manchester City. Gli inglesi hanno fretta - lo vogliono per il Mondiale per club - e hanno presentato una prima offerta di circa 60 milioni. Non abbastanza per far cadere il muro del Milan, ma la sensazione generale è che a 75 complessivi, fra base e bonus, Reijnders sarà venduto, nonostante l’ad Furlani una settimana fa avesse dichiarato che "per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".

Non solo Ricci, c'è anche Nicolussi Caviglia

Il Milan senza gli introiti della Uefa perderà però 80-100 milioni e una-due cessioni importanti permetterebbero sia di coprire quell'ammanco, sia di avere poi i fondi necessari per rinforzare la squadra secondo le necessità di Allegri (un paio di elementi per reparto). Il budget per il mercato varierà in base alle partenze, ma se Reijnders dovesse partire per 75 milioni, non si fa peccato a pensare che il Milan possa poi investirne circa 100. Oggi Tare sarà a Monaco di Baviera per la finale di Champions e potrebbe avere un contatto diretto con la dirigenza del City, ma se non sarà questo weekend, è plausibile che la prossima settimana sia quella dell'affondo decisivo. Se e quando Reijnders partirà, il Milan andrà subito dal Torino per chiudere un'operazione imbastita da mesi, ovvero quella per Samuele Ricci. Il centrocampista azzurro ha dato il suo ok già da fine 2024 e per 30-35 milioni sarà rossonero. A centrocampo piace anche Nicolussi Caviglia, che Max ha lanciato e allenato alla Juventus.