Frattesi, altro mal di pancia Inter: le voci sull'Atletico Madrid e il bilancio non sorride

Dopo Matteo Ruggeri , acquistato dall' Atalanta per circa 20 milioni di euro, l' Atletico Madrid mette nel mirino un altro italiano della Serie A: Davide Frattesi . I colchoneros puntano il numero 16 nerazzurro per regalare un altro rinforzo al Cholo Simeone. Frattesi andrebbe a rinforzare e ringiovanire un centrocampo che ha ancora in Rodrigo de Paul e Koke , entrambi sopra i 30 anni di età e in scadenza nel 2026, i due baluardi a cui il Cholo non può rinunciare.

L'Atletico Madrid non apre allo scambio

L'affare Frattesi rischia di complicarsi già in partenza. Come riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe chiesto ai madrileni uno scambio con Giuliano Simeone, figlio del Cholo. Immediato il no dell'Atletico, per cui un'eventuale trattativa per il centrocampista italiano avverrà solo su basi economiche, senza quindi l'inserimento di contropartite tecniche. Due anni fa l'Inter lo acquistò per oltre 30 milioni dal Sassuolo. Oggi, complice un minutaggio inferiore alle aspettative, difficilmente i nerazzurri potrebbero ottenere una plusvalenza.

Nonostante tutto, il giocatore non ha nascosto dei malumori per lo scarso impiego durante la gestione Inzaghi, data la folta concorrenza in mezzo al campo, che rischia di aumentare dopo l'arrivo in nerazzurro di Petar Sucic. Dopo aver saltato il Mondiale per club e in attesa di essere valutato dal nuovo allenatore Cristian Chivu, Frattesi pensa al suo futuro, con l'Atletico Madrid a caccia dell'offerta giusta per soddisfare l'Inter.