Allegri snobba Gimenez, Tare alla prova del 9 Milan: c'è sempre Vlahovic...

Gimenez resta, ma Allegri...

Il Milan al momento ha Santiago Gimenez che sulla carta deve essere considerato il titolare, non fosse altro perché a gennaio per strapparlo al Feyenoord, la società ha investito 32 milioni più bonus. Il suo impatto nel pianeta Milan è stato in chiaroscuro: benissimo nelle prime uscite, poi, complice qualche acciacco e la scarsa considerazione di Conceiçao si è gradualmente spento, trend negativo che si è trascinato in nazionale (0 gol in 6 presenze col Messico in Gold Cup). In tutto, fra febbraio e maggio, 6 gol in 19 partite in rossonero. Gimenez non è il prototipo di centravanti che Allegri immagina per il suo Milan, però, salvo sorprese, resterà (Lucca, che il Milan segue, viene considerato un obiettivo in caso di uscita del messicano).