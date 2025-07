Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula

Il mercato Juve in fibrillazione, in entrata ed in uscita. Se i bianconeri stanno provando a sciogliere il nodo legato a Dusan Vlahovic , sembra essere invece in via di risoluzione la questione legata a Timothy Weah . Per lo statunitense classe 2000 il trasferimento sembra dunque ad un passo, con l'addio alla Juve pronto a concretizzarsi dopo due stagioni in cui ha vinto una Coppa Italia.

Weah al passo d'addio: c'è il Marsiglia

Ma quale sarà la prossima tappa per Weah? Il calciatore è ad un passo dal trasferimento al Marsiglia di Roberto De Zerbi: è infatti vicino l'ok dell'esterno alla proposta di un quinquennale a 2.5 milioni a stagione. Per Weah si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, avendo giocato in Francia per diversi anni: prima le giovanili del Psg, arrivando anche in prima squadra, in seguito, dopo la parentesi al Celtic, altre quattro stagioni in Francia con la maglia del Lilla.

Cosa manca però per la chiusura dell'affare? L'accordo tra i club: la valutazione da parte dei bianconeri è di 15 milioni di euro, l'OM al momento punta a pagare una cifra più bassa o, in alternativa, ad avere l'ok ad una modalità di trasferimento che possa agevolare l'acquisizione, come ad esempio il prestito con diritto di riscatto o con obbligo legato a determinate condizioni. C'è ancora da trattare, dunque, ma l'affare sembra essere sempre più vicino alla sua conclusione.