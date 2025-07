Esteban, il nuovo talento per la Juve: chi è l'ex Atletico da non perdere

TORINO - Sotto il sole di Vinovo e lo sguardo attento di Claudio Chiellini : è ripartita ieri, la Next Gen . E l’ha fatto senza avere ancora la certezza su quale girone dovrà affrontare, ma comunque con la consapevolezza che dalla passata stagione si potrà concretamente ricostruire. La paura di un’annata complicata è stata spazzata dal pragmatismo di mister Brambilla , confermato alla guida della seconda squadra bianconera, ripresa dalle sabbie mobili del fondo della classifica e trascinata su, fino a dei playoff affrontati (tutti) con la testa altissima. Nessun obiettivo di piazzamento, per questa stagione che nasce: a restare prioritaria è la formazione dei calciatori, sia per discorsi di mercato che ovviamente per migliorare il parco giocatori della formazione oggi allenata da Tudor. Intanto, il mercato ha portato in dote il portiere Mangiapoco - che ha firmato fino al 2028 - e il difensore Brugarello (classe 2005, arrivato dal Teramo, lo scorso anno in Serie D), il quale ha sottoscritto un accordo fino al 2027.

Dalla campagna acquisti, poi, Brambilla conta di avere inoltre qualche gemma su cui fare affidamento. Soprattutto, nonostante la conferma di Simone Guerra, capitano e miglior marcatore della squadra, l’idea di Chiellini è quella di completare il reparto offensivo con un ragazzo dalle ottime promesse, con un affaccio - chissà - pure in direzione Continassa.

Juve Next Gen su Paco Esteban

L’ultimo nome è quello di Paco Esteban, attaccante spagnolo, classe 2006. Può arrivare dal Betis di Siviglia, che detiene il suo cartellino. E la punta, cresciuta al Villarreal con un passaggio inoltre all’Atletico Madrid, è una di quelle più chiacchierate tra gli addetti ai lavori. Nella scorsa annata ha giocato con la formazione Under 19 dei biancoverdi andalusi, totalizzato 20 gol in 41 presenze complessive. In passato, con il Colchoneros, ha timbrato il cartellino pure in Youth League. Dunque, occhi ben aperti, perché l’occasione è una di quelle da non lasciarsi sfuggire. Tant’è che i bianconeri hanno inviato, negli scorsi mesi e a più riprese, emissari direttamente a Siviglia per seguirlo: attorno al nove, perciò, c’è un progetto che sembra andare oltre la semplice opportunità, ma sa di investimento mirato. E mirato a creare un nuovo asset di livello in casa, con legittime ambizioni (per tutti) di andare oltre i campi di Serie C. Di sicuro, sarebbe un aiuto niente male per la Next, che adesso si prepara a vivere più di un mese di allenamenti per prepararsi al campionato. Ufficializzate anche le date delle amichevoli estive: si parte il 26 luglio con la sfida alla Pro Vercelli, alle ore 17; la seconda sarà invece in data 2 agosto, alla stessa ora, contro l’AlbinoLeffe. Entrambe le gare saranno disputate al Training Center di Vinovo, giocate sul campo centrale che ospita solitamente le partite della squadra Primavera.

