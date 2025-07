Dumfries-Barcellona, non è finita: scende in campo Mendes

MILANO - Metti una sera tra amici, dell’umore giusto dopo aver concluso un importante affare, che si siedono in un ristorante di quelli costosi, a Barcellona, una delle mecche europee per i gourmet che amano la buona cucina. Un occhio al menù, con un piatto prelibato che fa venire l’acquolina in bocca, peccato solo costi ben 25 milioni di euro . Denzel Dumfries , del resto, è un gran bel giocatore e il suo valore reale andrebbe anche oltre quella clausola lì, valida fino a fine luglio, messa nel contratto perché la scadenza si avvicinava e l’ Inter voleva a tutti i costi far felici il giocatore e il suo procuratore. Solo che nel frattempo Dumfries si è avvicinato ad altro agente, quel Jorge Mendes che a Barcellona dopo aver chiuso il rinnovo di Lamine Yamal a cifre faraoniche è andato al ristorante per festeggiare col presidentissimo Laporta e con tutta la ‘directiva’ blaugrana: Deco , Bojan Krkic , Alejandro Echeverría . Alla trasmissione tv ‘El Desmarque’ hanno altresì rivelato quello che, più che un retroscena è la conferma di un interesse: tra un piatto e l’altro si è anche parlato dell’esterno olandese e di quanto sarebbe perfetto per dare un’alternativa sulla fascia a Jules Koundé . Solo un ‘pour parler’, almeno per ora.

Barça-Dumfries: i possibili scenari

Visto che il Barça prima di mettere soldi sul mercato, deve liberare spazio in squadra con delle cessioni, per rientrare nella norma dell’1:1 - ovvero quella che permetterà di iscrivere un giocatore in rosa quando ne venga ceduto uno. Ancora non è a posto con i parametri, visto che il portiere Joan García, acquisito praticamente a inizio mercato, ancora non è stato iscritto. Oltretutto la concentrazione del club in questi giorni è tutta per cercare di ottenere le autorizzazioni per aprire il nuovo Spotify Camp Nou il prima possibile, proprio per monetizzare da biglietti e cessione dei palchi vip. Se però in Catalunya riuscissero a mettere a posto i conti entro la fine del mese, allora lo scenario cambierebbe: a tutta su Dumfries, prima che si alzi il prezzo. Del resto con l’entourage del giocatore a quanto sembra già sarebbe spianata la strada e all’olandese non dispiacerebbe di certo finire in questo super Barcellona. Club che sta facendo pensierino anche su un altro pupillo di Mendes: Rafa Leao, giocatore che piace da tempo al Barça e del quale pure si sarebbe parlato durante la cena.