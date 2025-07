Kolo Muani, le sirene Premier spaventano la Juve: due big bussano alla porta del Psg

Il reparto offensivo della Juventus è un cantiere da "lavori in corso". Damien Comolli sta lavorando senza sosta per regalare a Igor Tudor i rinforzi giusti in vista dell'inizio della preparazione per la nuova stagione . Tra le priorità, dopo aver completato l'acquisto di Francisco Conceicao , c'è il ritorno di Randal Kolo Muani . L'attaccante francese ha convinto il tecnico croato che lo vorrebbe nella sua formazione ai nastri di partenza della Serie A. Ma i bianconeri devono fare attenzione, nelle difficoltà tra la Vecchia Signora e il Paris Saint-Germain si sono infilate Manchester United e Newcastle .

Juve al lavoro per Kolo Muani, ma occhio alla Premier League

Non è un segreto che la Juventus stia lavorando per un ritorno di Kolo Muani a Torino, come nemmeno le difficoltà nella trattativa con il Paris Saint-Germain. La squadra parigina, approfittando dello stand-by nelle discussioni tra le due dirigenze, ha convocato l'attaccante al ritiro pre-campionato. Una notizia che ha scosso e non poco l'ambiente juventino, che quasi sicuramente non rivedrà alla ripresa degli allenamenti, prevista per il prossimo 24 luglio, il talento francese. Ma i bianconeri non si rassegnano nonostante il Psg al momento è irremovibile sull’ipotesi di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 30. Cifra fuori dalla portata, ad oggi, per i bianconeri. Una situazione che ha prestato il fianco all'inserimento di due big della Premier League: Manchester United e Newcastle.

Manchester United e Newcastle su Kolo Muani: i dettagli

Il Manchester United è alle prese con la ricostruzione di una rosa che sarà fortemente segnata da numerose uscite, come quella di Sancho probabilmente proprio alla Juventus. I Red Devils, dopo il rifiuto di Ekitike che ha scelto il Liverpool, ha deciso di virare su Kolo Muani. Il suo è un profilo ideale per il gioco di Ruben Amorim, tra l'altro in una casella sulla quale la formazione inglese sta battendo molto in questa prima fase di calciomercato. Concorrente diretta, però, potrà essere il Newcastle che, soprattutto se dovesse cedere Alexander Isak per una cifra altissima (su di lui il Liverpool e squadre del campionato arabo) potrebbe investire in maniera decisa sull'attaccante francese. Sul quale i bianconeri hanno manifestato un forte interesse nelle scorse ore. Per la Juventus il tempo scorre e la concorrenza aumenta.