Arnautovic-Stella Rossa, dedica da brividi: "L'avevo promesso a Mihajlovic"

BELGRADO (Serbia) - " Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa. Adesso sono qui". Così Marko Arnautovic in un video pubblicato dall'account ufficiale Instagram del club di Belgrado nel giorno dell'ufficialità del tesseramento dell'attaccante austriaco, di origine serba da parte di padre. Arnautovic, che arriva a parametro zero dall' Inter e indosserà la maglia numero 89 della storica società slava, 'Crvena Zvezda' nell'idioma autoctono, era stato allenato da Mihajlovic ai tempi del Bologna .

I dettagli del trasferimento

Marko Arnautovic a Belgrado. Il 36enne attaccante serbo-austriaco, scaduto il contratto con l'Inter, ha firmato con la Stella Rossa fino al 2027. In Italia ha vestito anche la maglia del Bologna e in nerazzurro ha vinto due Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In carriera ha giocato anche con Floridsdorfer, Twente, Werder Brema, Stoke City, West Ham e Shanghai.