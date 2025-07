"Arthur, spunta un nuovo interesse: la Juve spera nell'offerta"

Inizia a smuoversi il mercato intorno ad Arthur, tornato alla Juventus e regolarmente presente per i primi giorni di ritiro alla Continassa dopo l'ennesimo prestito. Il centrocampista brasiliano ha infatti un contratto in scadenza nel 2027 ed è nella lista degli esuberi del club bianconero. Nell'ultima stagione, dopo aver passato sei mesi da separato in casa a Torino, è tornato in Spagna al Girona. Un campionato in cui era esploso al Barcellona, conquistandosi anche la maglia da titolare del Brasile, e che sembra più adatto alle sue caratteristiche. Proprio per questo, secondo quanto riportato da O Globo, il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Liga.