Per me è no! L’avventura Juve finisce qui: gli esuberi, i giocatori in uscita e quelli in bilico

I giocatori in bilico: la Juve deve sciogliere i nodi

Tra i calciatori in bilico il caso più difficile riguarda Dusan Vlahovic. L'attacante serbo non rientra nei piani bianconeri dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026. Per questo è in programma alla Continassa un nuovo incontro con l'agente Darko Ristic per provare a smuovere la sua cessione. Fin qui c'è stato solo un tentativo dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e dell’Inter che ha cercato di comprendere la situazione per il colpo a parametro zero. La Juve proverà ad evitare proprio questa ipotesi, puntando a ricavare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione. In attacco oltre a Vlahovic resta da definire anche la situazione legata ad Arek Milik. Il polacco ha infatti saltato tutta la scorsa stagione per un infortunio al ginocchio risalente addirittura all'8 luglio del 2024. Nonostante questo è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2027 per avere più tempo di valutare il futuro. Resta la possibilità di un prestito per tornare a mettere minuti nelle gambe, anche se non è ancora da escludere un ruolo come terzo attaccante nelle gerarchie bianconere. Altro caso da risolvere è quello di Filip Kostic, rientrato a Torino per il Mondiale per Club dopo il prestito al Fenerbahce di Mourinho. Tudor ha avuto parole di elogio nei suoi confronti durante la manifestazione, tanto da dargli la maglia da titolare nella sconfitta contro il Manchester City. Ad oggi è la riserva sulla sinistra, ma potrebbe essere inserito in una possibile trattativa per Amrabat proprio per un ritorno al Fenerbahce.