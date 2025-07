Douglas Luiz sparito nel nulla, la Juve passa ai provvedimenti. Alla Continassa Vlahovic e Weah

Dopo il meritato riposo si torna al lavoro. Per la Juventus ha preso il via la prima giornata di raduno con i calciatori che alla spicciolata hanno fatto raggiunto i campi di allenamento della Continassa . Sorrisi, battute, qualche faccia ancora assonnata ripresa dalle "inclementi" telecamere juventine che hanno registrato l'arrivo dei calciatori. Inizia quindi la preparazione agli ordini di Igor Tudor che avrà modo, dopo la breve parentesi dello scorso campionato, di incidere e plasmare i bianconeri e arrivare allo start della Serie A nelle migliori condizioni possibili. Calciomercato permettendo, con un unico piccolo, grande problema: Douglas Luiz non si è presentato a Torino, senza fornire spiegazione alcuna. Decisione che ha irritato e non poco la società.

"Siamo tornati", da Cambiaso a Yildiz gli juventini suonano la carica

Il primo a suonare la carica è, come sempre, Carlo Pinsoglio: "Buongiorno a voi! Dai che si riprende, andiamo, andiamo!". Segue Andrea Cambiaso anche lui già a mille: "Buongiornissimo, siamo tornati". Poi arrivano anche gli altri: Gleison Bremer "buongiorno a tutti", Locatelli e Di Gregorio che si abbracciano, Nico Gonzalez, Adzic. Poi Kalulu che si premura di mettere sotto carica la sua auto, Koopmeiners in un saluto fugace, Lloyd Kelly e per ultimo Kenan Yildiz che in ciabatte arriva dimostrando di essersi particolarmente rilassato in queste vacanze, ciondolante come gli studenti al primo giorno di scuola. Assonnati ma felici di rivedere i compagni. Ai più non è passato inosservato il "saluto speciale" che Igor Tudor ha riservato a Bremer, evidentemente felice di poter, finalmente, contare sul difensore dopo il lungo periodo di stop.

Riecco Milik

Si rivede anche Milik, sorridente e "biondo" pronto a ripredere da dove aveva lasciato più di un anno fa. Nonostante le tante voci di mercato, al quartier generale bianconero si sono visti anche Dusan Vlahovic, Timothy Weah in procinto di lasciare la Vecchia Signora per passare al Marsiglia, Fabio Miretti sul quale si è mosso con decisione il Napoli, Arthur alla ricerca di una nuova squadra e Mattia Perin. C'è attesa per l'arrivo del nuovo acquisto Jonathan David, che dovrebbe aggregarsi al gruppo nelle prossime ore dopo alcuni adempimenti burocratici.