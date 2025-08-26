Zhegrova, cambia tutto: la novità dall'Albania svolta il mercato. E lui flexa la condizione pazzesca

Zhegrova ottiene il passaporto albanese: cosa cambia per la Juve

La Juventus aveva ancora uno slot disponibile per gli extracomunitari in questa sessione di calciomercato, avendo ingaggiato il solo Jonathan David. Il passaporto albanese appena ottenuto da Zhegrova faciliterebbe comunque il suo eventuale passaggio in bianconero. La regola valida in Serie A dice infatti che non tutti i Paesi extra UE sono considerati tali nel mondo del calcio. Alcune nazioni come Svizzera sono equiparate a comunitarie, mentre per altre, tra cui Inghilterra e Albania, è possibile considerare come comunitario un solo calciatore per squadra. Proprio grazie a questa norma, Zhegrova con il passaporto albanese non rientra più nel computo degli slot, aprendo così nuove opportunità di mercato.

Zhegrova, l'infortunio è ormai alle spalle

Sempre attraverso il suo profilo Instagram, Edon Zhegrova ha fatto vedere di essere tornato ad allenarsi a pieno regime con il Lille. L'esterno ha infatti condiviso un video della sua sessione fatta di dribbling, scatti e tiri in porta. Un messaggio che fa capire come i problemi fisici che lo hanno condizionato nell'ultima stagione, con la pubalgia e vari stop muscolari, sono ormai del tutto alle spalle.