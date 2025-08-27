Acerbi e De Vrij: sicuri sì, ma...Inter, sul mercato un giovane: le ipotesi per la difesa

MILANO - Il brillante esordio contro il Torino non ha cancellato un argomento di dibattito attorno all’Inter : serve o no un difensore centrale in più? L’ Inter si sente sostanzialmente coperta e non vuole investire tanto per farlo; al tempo stesso, però, il pensiero che Acerbi (38 anni a febbraio) e De Vrij (34, pure lui a febbraio) possano sentire col passare dei mesi il peso dell’età, c’è. Dunque, come ribadito dal presidente Marotta lunedì sera, se ci sarà un’opportunità, l’Inter la valuterà. Come accaduto per i precedenti acquisti, il club andrà, nel caso, su un giocatore fra i 20 e 23 anni, dal costo non superiore ai 20 milioni. Non ci sono però tanti difensori pronti e in quella fascia di prezzo.

Gli obiettivi

L’Inter, dunque, per la difesa si muoverà solo se troverà un elemento che, chiamato in causa per guidare il reparto, non mostri incertezze. Ovviamente Chivu aveva dato il suo ok per Leoni, ma l’enfant prodige azzurro, esploso sotto la guida dell'attuale allenatore nerazzurro, è finito alla corte del Liverpool. Resta sullo sfondo il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce - in Turchia parlano di un ritorno di fiamma, ma l’Inter dopo aver sondato il terreno con 16 milioni nei giorni scorsi, non pare intenzionata a insistere -; così come verrà monitorato Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, classe 2005, nazionale Under 20 azzurro. Per questo, al momento, non è da escludere che Ausilio - che rimane nel mirino dell’Al-Hilal, da settembre gli arabi potrebbero aumentare il pressing col ds che dovrà quindi capire cosa fare dopo 27 anni di Inter - e Baccin decidano di allungare la fase di valutazione e rinviare l’acquisto a gennaio.

Le uscite

Intanto il club nerazzurro ha fatto ulteriore spazio. Ieri, infatti, è stata trovata l’intesa col Santos per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni con il 20% sulla futura rivendita in proprio favore del centrale argentino Tomas Palacios (i brasiliani pagheranno l'ingaggio). Arrivato la scorsa estate per 6.5 milioni, il ragazzo si è dimostrato acerbo, non riuscendo a trovare spazio da gennaio neanche al Monza. L'altro giocatore in uscita rimane Taremi. Psv e Lille hanno sondato il terreno, mentre ieri Marotta e Carnevali, a margine della Supercoppa Primavera, hanno parlato di un possibile trasferimento dell'iraniano al Sassuolo, però al momento non ci sono sviluppi all'orizzonte. Se ne potrà riparlare.