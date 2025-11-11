Clamoroso David, spunta il Milan: Spalletti chiaro e l'addio alla Juve non è utopia

Spalletti, le parole su David

David si è spento e la società ha ricominciato ad interrogarsi sul futuro dell’ex Viola, per capire se valga la pena intavolare una trattativa per il suo rinnovo. Anche perché Spalletti è stato chiaro a margine del derby definendo il canadese - in maniera neanche troppo implicita - come l’alter ego di Vlahovic: "David dentro l’area di rigore ha qualità: è un calciatore da quei minuti lì, quando le squadre avversarie si chiudono". La Juventus, fin qui, non ha mai aperto all’eventuale cessione dell’ex Lilla. Ma se è vero che il progetto tecnico di Spalletti - come ha rivelato la stessa società - sarà a lungo termine, non è da escludere che il club possa tornare sui suoi passi rinunciando a David per poter offrire a Luciano un profilo più compatibile con il suo gioco.