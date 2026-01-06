Calciomercato Serie A: Nicolussi Caviglia verso Cagliari, Sarri vuole Loftus-Cheek. Pisa scatenato

Può sorridere Alberto Gilardino nonostante l’ultimo posto in classifica del suo Pisa . La società nerazzurra, infatti, ha recapitato nella calza della Befana due regali per il Campione del Mondo 2006: presi l’attaccante Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen per 9 milioni più 2 di bonus (ieri le visite mediche a Bologna) e il centrocampista Cheveyo Tsawa (classe 2006) dallo Zurigo per 4 milioni. Contratto fino al 2030 per entrambi. E non finisce mica qui: i nerazzurri hanno tolto dal mercato Tramoni e lavorano ora all’acquisto di un centrale difensivo e di una seconda punta. Sarà un gennaio rovente anche per la Lazio che ieri ha ufficializzato l’addio del Taty Castellanos , volato al West Ham per 30 milioni. A un passo dall’addio pure Guendouzi , che ha trovato l’accordo col Fenerbahce (contratto fino al 2030 da 4 milioni annui più bonus): nelle casse biancocelesti possono entrare ora 25 milioni. In entrata però emergono delle divergenze tra Sarri e il ds Fabiani.

Sarri vuole Loftus-Cheek

Il tecnico vorrebbe Samardzic (Atalanta), Loftus-Cheek (Milan), Raspadori (Atletico Madrid) e Insigne (svincolato) come rinforzi; mentre il dirigente punta su Fabbian (Bologna), Ilic (Torino), Brescianini (Atalanta, ma c’è da battere la concorrenza della Fiorentina) e Maldini (Atalanta). Contatti positivi ieri per quest’ultimo, che può arrivare in prestito con obbligo di riscatto dalla Dea. Vedremo chi sarà più convincente col presidente Lotito, rientrato da Cortina e pronto a rinforzare la Rosa con 3-4 innesti. Per la corsia mancina può sbarcare nella Capitale con sei mesi d’anticipo il laterale Pedraza, che prenderebbe il posto di Tavares allettato dal corteggiamento dell’Al Ittihad di Conceicao (pronto un contratto fino al 2029 da 7 milioni a stagione). Per cedere il terzino portoghese la Lazio chiede almeno 15 milioni, visto che il 35% sulla vendita spetta all’Arsenal. Il Como per l’attacco ha messo gli occhi sul Kevin Rodriguez dell’Union Saint-Gilloise. Due portieri brasiliani verso la Serie A: il Genoa ha alzato il pressing sull’Al Nassr per Bento (operazione in prestito con diritto di riscatto), anche se c’è da battere la concorrenza di West Ham e Gremio; mentre il Verona ha preso Borghi dal Corinthians che avrà il 20% sulla futura vendita (contratto fino al 2029).

Nicolussi-Caviglia verso Cagliari

Ieri visite mediche per il terzino mancino Arizala con l’Udinese: oggi la firma sul contratto fino al 2030 per il classe 2005 prelevato dall’Independiente Medellín per 3 milioni più il 10% sulla futura vendita. In uscita dai friulani il centrocampista Lovric, richiesto dal Pafos. Il Sassuolo ha messo gli occhi su Massolin (Modena) per la mediana e cerca un terzino destro (idea Lazzari dalla Lazio al posto di Coulibaly che verrà rimandato al Leicester). Intanto il Lipsia è in pressing su Muharemovic ed è pronto a offrire 25 milioni, ma Carnevali appare intenzionato a resistere fino a giugno per il proprio gioiello difensivo. A proposito di centrali: Freytes (Fluminense) resta nei radar del Bologna, che ha offerto 7 milioni al club brasiliano per portarlo sotto le Due Torri. A fargli spazio potrebbe essere Casale, che piace ad alcune formazioni della massima serie. Parma, Como, Lecce e Cagliari hanno chiesto al Napoli il prestito del giovane centrocampista Vergara. I sardi aspettano il via libera del Venezia (c’è già quello della Fiorentina) per Nicolussi Caviglia, che può approdare in rossoblù in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Lo stesso Cagliari cerca anche un esterno per rimpiazzare Felici che sarà out per infortunio fino al termine della stagione. Infine il Lecce ha prelevato il giovane difensore Staszak (classe 2006) dal Wisla Cracovia.