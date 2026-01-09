La reazione di Spalletti al ritorno di Chiesa alla Juve e lo stop a un nome caldo di mercato

Quando gli hanno parlato di Federico Chiesa, i suoi occhi si sono accesi. La prima reazione è stata: wow! Sì, perché Luciano Spalletti apprezza da sempre Federico Chiesa. Il ragazzo, il giocatore, la sua attitudine. E per caratteristiche l’esterno del Liverpool integrerebbe piuttosto bene il reparto off ensivo bianconero. Completerebbe una corsia mancina già molto forte: da quella parte ci sono Cambiaso, Cabal e soprattutto Kenan Yildiz. Chiesa alla Juve non leva il posto a nessuno, almeno sulla carta: si incastra, però, in una batteria di giocatori che ha bisogno di almeno un ricambio in più. Perché già tra due settimane si torna a scendere in campo ogni tre giorni. E da quel momento tutto cambierà: Spalletti avrà bisogno di trovare, anche tra le alternative, le soluzioni per vincere le partite. Chiesa piace, indubbiamente. Ma dopo l’entusiasmo iniziale Lucio vuole vederci chiaro prima di battezzare definitivamente il ritorno di Fede alla Continassa.