Mateta contro il Napoli, la Juve cambia l'offerta! Il piano Comolli, perché il Crystal Palace ora...

La Juventus non molla la presa per Jean-Philippe Mateta. Anche nella giornata di ieri, infatti, sono andati in scena muovi contatti tra le parti per provare ad ammorbidire le richieste del Crystal Palace, che al momento sembra ancora fermo e arroccato sulla volontà di incassare 35 milioni dalla vendita del proprio gioiello. Senza, almeno in apparenza, aperture ai famigerati sconti che vanno tanto di moda in questo periodo. Anzi, nella City l’estate scorsa chiedevano addirittura 45 milioni per dare il via libera alla partenza della propria stella. Ecco perché i 35 milioni chiesti adesso sono già un segnale di apertura verso chi vuole ingaggiare il nazionale transalpino. Tanti, forse troppi, secondo la Signora per un elemento forte e di indubbio valore, ma il cui contratto scadrà nel 2027 ed è tra l’altro risaputo che la punta francese abbia già comunicato l’intenzione di non rinnovarlo.