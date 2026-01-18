Mateta alla Juve, rifiutata la prima offerta dei bianconeri. Ecco cosa chiede il Crystal Palace

La scorsa estate la Juventus ha acquistato due punte, David e Openda, ma fino a questo momento nessuna delle due è riuscita a convincere. In attesa di capire il futuro di Vlahovic, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026, il club bianconero si è quindi messo alla ricerca di un nuovo attaccante, che abbia caratteristiche diverse. Nel 4-2-3-1 che sta disegnando Luciano Spalletti , infatti, i bianconeri vogliono inserire una punta di peso e hanno deciso di puntare su Jean-Philippe Mateta ( ecco chi è ). Il Crystal Palace , però, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha rifiutato la prima offerta .

Juventus-Mateta, il Crystal Palace dice no: fissato il prezzo

L'offerta presentata dalla Juventus per l'attaccante francese era per un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 milioni a determinate condizioni, ovvero la qualificazione alla prossima Europa o Champions League. La formula proposta dai bianconeri non ha convinto il club inglese, che ha rifiutato. Il Crystal Palace è disposto a lasciar partire l'attaccante soltanto a titolo definitivo e per una cifra superiore a quella offerta dalla Juve. La richiesta del club inglese per Mateta è di 35 milioni di euro.

Le parole dell'allenatore: "C'è un prezzo"

A commentare le voci di mercato ci ha pensato l'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, che parlando del bomber classe 1997 ha detto: "Ci sarà un prezzo per il quale il Crystal Palace darà l’ok alla partenza. Se lui vorrà andare e quelle condizioni saranno soddisfatte, l’affare si farà. Se nessuno pagherà quella cifra, allora resterà”. Il club inglese non è intenzionato a privarsi di Mateta con facilità nel corso di questo mercato invernale: se qualcuno vorrà acquistarlo dovrà pagare la cifra richiesta. Anche perchè il francese fin qui ha giocato una stagione di altissimo livello: 8 gol in 22 presenze in Premier League.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE