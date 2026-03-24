Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri

La strategia bianconera

Insomma, sembra quasi che in qualche modo gli astri ammicchino al matrimonio tra Rudiger e la Juve. Vedremo. Un passo alla volta. Anche perché prima va trovata una quadra economica. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto un biennale con eventuale opzione per il terzo anno intorno ai 5-6 milioni netti più bonus e un premio alla firma con incentivo. Basteranno? Vedremo. La questione non è ancora entrata nel vivo. Sicuramente a Toni stuzzicherebbe il ritorno in Italia alle dipendenze di Spalletti. Anche perché il nostro paese resta l’unico dove un serial winner come il difensore nato a Berlino non ha alzato alcun trofeo. Una macchia che andrebbe cancellata e che può fungere da ulteriore stimolo per il tedesco nell’accettare il corteggiamento bianconero.