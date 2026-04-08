Darwin Nunez-Juve, ritorno di fiamma: perché piace a Spalletti, primi sondaggi e possibile formula

TORINO - Quando, nel giugno del 2022, si completò il suo trasferimento al Liverpool, nelle casse del Benfica entrarono la bellezza di 100 milioni e poco conta che fossero divisi in 75 di cash immediato e in 25 di bonus: comunque una montagna di soldi che certificavano come il personaggio in questione venisse ritenuto uno degli attaccanti predestinati del decennio che andava a cominciare. In realtà, poi, Darwin Nuñez ha mantenuto solo in parte le attese che gravavano su di lui, mantenendo un rendimento ondivago con una partenza incoraggiante nella prima stagione, una crescita confortante nella seconda e, invece, una crisi nella terza quando si è ritrovato ai margini delle scelte di Arne Slot e ha finito per giocare solo scampoli di partita senza riuscire ad andare in doppia cifra tanto per i gol segnati (sette) quanto per gli assist. L’epilogo inglese lo convinse a lasciare la Premier per accettare le offerte arabe: a luglio del 2025 l’Al Hilal ha versato 65 milioni al Liverpool e si assicurato l’uruguaiano che, comunque, era e resta tra gli attaccanti più monitorati in virtù delle sue caratteristiche fisiche e tecniche.