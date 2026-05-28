La scommessa dalla Germania, De Gea e il portiere Mondiale: le alternative della Juve ad Alisson

La Juventus continua a monitorare con interesse la situazione di Alisson per garantire a Luciano Spalletti un portiere di spessore internazionale, date le difficoltà che ha avuto Di Gregorio in questa stagione deludente. Tuttavia il Liverpool non ha ancora fatto sapere che intenzioni abbia con il brasiliano, e nel caso la sua cessione dovesse venire bloccata la Vecchia Signora virerebbe su altri profili. Il portiere ha sentito Spalletti e si è già convinto dell'opzione che lo porterebbe a Torino sponda bianconera. Oltre a questo, c'è anche un accordo di base con la Juve per quanto riguarda cifre e durata del contratto. Tuttavia, la situazione non è delle più semplici in quanto Slot non è ancora convinto di lasciarlo partire, nonostante la presenza di Giorgi Mamardashvili.
Juve, le alternative
Le alternative all'ex Roma sarebbero due profili di esperienza, e che in carriera hanno già vinto, come David De Gea della Fiorentina ed Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa. Oltre a loro si valuta anche il portiere dello Stoccarda, ma con il cartellino di proprietà del Bayern Monaco, Alexander Nübel: più giovane dei due precedentemente citati, ma sicuramente meno avvezzo a palcoscenici importanti come quello dell'Allianz Stadium.
Nubel, poco spazio al Bayern
Portiere tedesco classe 1996 alto 1,93, Nübel ha mosso i suoi primi passi nel settore giovanile del Padeborn, approdando poi alla seconda squadra dello Schalke 04. Nel 2016, una volta fatto il salto in prima squadra, esordisce in Bundesliga nel match vinto contro l'Hoffenheim. Due anni dopo arriva il primo gettone in Champions League nella partita contro il Galatasaray, anche se non è ancora il portiere titolare dei Minatori. Nübel conquista la porta dei biancoblù a inizio 2019, diventandone anche il capitano in estate. Solamente un anno dopo passa al Bayern Monaco per una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro.
Alla formazione bavarese però lo spazio è poco e, dopo aver collezionato solamente quattro presenze, passa in prestito biennale al Monaco, dove riconquista il posto da titolare. Terminata l'esperienza in Costa Azzurra, Nübel torna in Germania, questa volta allo Stoccarda, sempre in prestito. Ora il tedesco tornerà al Bayern Monaco, dove però è chiuso da Manuel Neüer, fresco di rinnovo. La Juve lo valuta per il costo non proibitivo: intorno ai quindici milioni, anche se si stratterebbe di un'altra scommessa.
De Gea in uscita dalla Fiorentina
Sicuramente di maggior affidamento è David De Gea, che ha un palmares di tutt'altro spessore rispetto a quello di Nübel. Lo spagnolo ex Manchester United viene dato in uscita dalla Fiorentina, con anche l'Inter sulle sue tracce, e la Vecchia Signora lo starebbe seguendo da vicino. De Gea ha sei anni in più rispetto al tedesco e in carriera ha vinto e, soprattutto, lo ha fatto da protagonista. Con la maglia dei Red Devils ha vinto una Premier League, tre Community Shield, una Fa Cup e due coppe di lega inglese.
De Gea piace a maggior ragione perche ha vinto anche in ambito internazionale, rendendolo un profilo adatto alle ambizioni di gloria della Juventus. Lo spagnolo ha conquistato due Europa League- una con l'Atletico Madrid e una con lo United -, proprio la competizione in cui saranno impegnati i bianconeri la prossima stagione. De Gea ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina e la sua valutazione si aggira fra i tre e i quattro milioni di euro.
Dibu Martinez, l'altra ipotesi
Ultimo profilo che sta valutando la Juventus come alternativa ad Alisson è quello di Emiliano "Dibu" Martinez: fresco vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Aston Villa e anch'esso dal valore intorno ai quindici milioni. Oltre alla competizione europea, il portiere classe 1992 - quindi di età intermedia fra quella di Nübel e De Gea - ha conquistato tre Community Shield e due Fa Cup con la maglia dell'Arsenal, in cui però era poco più di una comparsa. Con i Gunners infatti Martinez è sceso in campo pochissimo, venendo spedito più volte in prestito - Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Reading e Getafe - prima di passare, e affermarsi all'Aston Villa.
"Dibu" è salito alle cronache per l'ottimo Mondiale disputato, e vinto, con la maglia dell'Argentina, specialmente per la parata che ha regalato il titolo all'Albiceleste proprio su un ex bianconero: Kolo Muani. Martinez vorrebbe lasciare l'Aston Villa, ma la sua mente è oggi orientata dal Mondiale alle porte. È quindi probabile che ogni discorso sul futuro sarà fatto dopo la Coppa del Mondo, la Juve invece vorrebbe chiudere il prima possibile.
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La Juventus continua a monitorare con interesse la situazione di Alisson per garantire a Luciano Spalletti un portiere di spessore internazionale, date le difficoltà che ha avuto Di Gregorio in questa stagione deludente. Tuttavia il Liverpool non ha ancora fatto sapere che intenzioni abbia con il brasiliano, e nel caso la sua cessione dovesse venire bloccata la Vecchia Signora virerebbe su altri profili. Il portiere ha sentito Spalletti e si è già convinto dell'opzione che lo porterebbe a Torino sponda bianconera. Oltre a questo, c'è anche un accordo di base con la Juve per quanto riguarda cifre e durata del contratto. Tuttavia, la situazione non è delle più semplici in quanto Slot non è ancora convinto di lasciarlo partire, nonostante la presenza di Giorgi Mamardashvili.
Juve, le alternative
Le alternative all'ex Roma sarebbero due profili di esperienza, e che in carriera hanno già vinto, come David De Gea della Fiorentina ed Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa. Oltre a loro si valuta anche il portiere dello Stoccarda, ma con il cartellino di proprietà del Bayern Monaco, Alexander Nübel: più giovane dei due precedentemente citati, ma sicuramente meno avvezzo a palcoscenici importanti come quello dell'Allianz Stadium.