La scommessa dalla Germania, De Gea e il portiere Mondiale: le alternative della Juve ad Alisson

De Gea in uscita dalla Fiorentina

Sicuramente di maggior affidamento è David De Gea, che ha un palmares di tutt'altro spessore rispetto a quello di Nübel. Lo spagnolo ex Manchester United viene dato in uscita dalla Fiorentina, con anche l'Inter sulle sue tracce, e la Vecchia Signora lo starebbe seguendo da vicino. De Gea ha sei anni in più rispetto al tedesco e in carriera ha vinto e, soprattutto, lo ha fatto da protagonista. Con la maglia dei Red Devils ha vinto una Premier League, tre Community Shield, una Fa Cup e due coppe di lega inglese.