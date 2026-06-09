Giuntoli, arriva il primo regalo a Sarri: è un ex Juve! Mau-Atalanta, l’ufficialità entro venerdì

È partito l’assalto dell’ Atalanta a Nicolò Savona. Il terzino destro del Nottingham Forest è il preferito del ds Cristiano Giuntoli per rimpiazzare Marco Palestra destinato a volare via ( Inter in pole su Manchester City e Newcastle). Il laterale classe 2003 è un pallino di Giuntoli , che lo conosce bene dai tempi della Juve , in cui aveva vaticinato al calciatore valdostano un futuro a grandi livelli. Adesso le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo in nerazzurro. Per la mediana fari puntati sempre su Gianluca Gaetano (Cagliari), che intriga parecchio i bergamaschi di mister Maurizio Sarri, la cui nomina è attesa tra giovedì e venerdì (contratto fino al 2029 da 3,5 milioni annui).

Le mosse di Como e Lazio

Restando in Lombardia: il Como ha detto no a un’offerta da 50 milioni da parte dell’Aston Villa per Baturina, che è considerato incedibile dal club lombardo. Nel frattempo i biancoblù sono a un passo dal rinnovo di capitan Da Cunha fino al 2031 e per l’attacco hanno sondato il terreno per Pavlidis (Benfica); mentre come terzino sinistro va registrato il ritorno di fiamma per Kaiki del Cruzeiro. Volge lo sguardo ai talenti nostrani la Lazio per puntellare la retroguardia, dove è in partenza Alessio Romagnoli destinazione Al Sadd (pronto un triennale da 6 milioni a stagione più bonus): per rimpiazzarlo piacciono Fabio Chiarodia (Mönchengladbach) e Diego Coppola (Brighton). In uscita dai biancocelesti l’esterno offensivo Matteo Cancellieri, il cui contratto è in scadenza nel 2027 e appare lontano dall’essere rinnovato.

Tutti i movimenti

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma si avvicina ai rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini fino al 2028: manca solo la firma per il prolungamento fino al 2029 di Gianluca Mancini. Ufficiale l’arrivo di Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo del Cagliari: contratto triennale per il dirigente ex Empoli, che in settimana definirà come prima mossa della sua gestione il prolungamento del contratto del tecnico Fabio Pisacane fino al 2028 con opzione per il 2029. Il Frosinone è vicino al ritorno dell’attaccante Antonio Raimondo dal Bologna: operazione in prestito; mentre il terzino Anthony Oyono piace all’Olympiacos. A proposito del club ellenico: continuano i dialoghi con il Parma per il ritorno in maglia crociata dell’esterno d’attacco Gabriel Strefezza. Fatta per il passaggio del terzino sinistro Vaz (Varesina) al Genoa, che stringe per la conferma a titolo definitivo di Baldanzi dalla Roma (operazione da 8 milioni e contratto fino al 2030 per il trequartista). Da una rossoblù all’altra: ci siamo per il rinnovo di Orsolini fino al 2029 con opzione per il 2030 col Bologna, che può cedere Dominguez al Trabzonspor. In arrivo gli annunci dei rinnovi di Rrahmani (2029) e Spinazzola (2028) col Napoli. Il Sassuolo ha deciso di non riscattare Vranckx che torna così al Wolfsburg; mentre nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’ingaggio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore (contratto fino al 2028). Correia verso Venezia. Infine manca solo la firma per il rinnovo di Ehizibue con l’Udinese fino al 2028.