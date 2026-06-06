Mercato Serie A: Muharemovic piace al Como, la Lazio valuta il post-Romagnoli, Grosso alla Fiorentina

Il Napoli si tiene Alisson Santos. Si muove la Lazio

Fatta per il riscatto di Alisson Santos da parte del Napoli: 16,5 milioni allo Sporting. Per l’esterno offensivo contratto fino al 2030 con opzione per il 2031; a breve è prevista la firma di Leonardo Spinazzola sul rinnovo fino al 2028. Gli azzurri hanno ricevuto una proposta da 25 milioni da una società inglese di prima fascia per Antonio Vergara; mentre per completare la barriera di esterni piace Zeballos (Boca Juniors) e può arrivare Fini dal Genoa (scambio con Obaretin). Inizia a muoversi in entrata anche la Lazio, che ha messo nel mirino il centrale Diego Coppola (Brighton) per puntellare la retroguardia, presto orfana di Alessio Romagnoli destinato a volare in Qatar all’Al Sadd per 3-4 milioni.

Pronto per il difensore un triennale da 6 milioni annui più vari bonus. In uscita dai biancocelesti anche l’esterno offensivo Cancellieri, per il quale non decollano i dialoghi relativi al prolungamento del contratto (in scadenza tra 13 mesi). Passi avanti invece tra il Bologna e Riccardo Orsolini, che si avvicina ad allungare il legame fino al 2029 con opzione per il 2030 (stipendio da 2,5 milioni a stagione più premi); mentre Remo Freuler non ha ancora dato una risposta alla dirigenza rossoblù in merito alla proposta di prolungamento (annuale con opzione).

Fiorentina: ecco Grosso

In uscita il mediano Simon Sohm che non verrà riscattato e fa dunque ritorno alla Fiorentina. Proprio la Viola ieri sera ha ufficializzato la mancata conferma di Vanoli in panchina: al suo posto arriverà Fabio Grosso. Per il Campione del Mondo 2006 contratto biennale con opzione per una terza stagione (ingaggio da 1,2 milioni annui). Sempre da Sassuolo potrebbe arrivare in Toscana anche l’esterno offensivo Cristian Volpato. Il Frosinone lavora al ritorno di Raimondo (Bologna). Stretta finale del Venezia per Correia (pronto un triennale con opzione), Berardi (Pescara) e Füllkrug (West Ham). Tiago Gabriel (Lecce) piace a Bournemouth e Brentford. Matic rinnova col Sassuolo, che aspetta una risposta da Thorstvedt. Il Parma prende Lontani (Milan). Infine il Cagliari blinda mister Pisacane col rinnovo fino al 2028 e ingaggia Pietro Accardi come ds.