Frattesi davanti a un bivio: c'è un'offerta, l’Inter aspetta una risposta e la Juve...

’ Inter attende il Nottingham Forest. E spera che già nella prossima settimana si possa entrare nel vivo della cessione di Davide Frattesi in Premier League. Negli scorsi giorni infatti c’è stato un contatto a Milano tra la società nerazzurra e quella inglese, dove è stato ribadito l’interesse per il calciatore da parte dei possibili acquirenti. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni sarebbe pronta un’offerta da circa 25 milioni, col centrocampista – che comunque piace ancora a Juventus, Roma e Napoli in Italia – che continua a essere valutato in Viale della Liberazione almeno 30 milioni. In realtà il Nottingham Forest, che aveva già cercato Frattesi a gennaio, nella finestra del calciomercato invernale, quando però non si era spinto oltre ad una proposta di un prestito oneroso di un paio di milioni, col diritto di riscatto legato alle prestazioni dell’atleta, sa perfettamente che oggi le quotazioni del romano – a livello di valore economico per un ipotetico trasferimento – devono per forza essere in ribasso rispetto alle stagioni precedenti. Il tutto al netto delle volontà del giocatore: accetterà il Nottingham oppure attenderà che le piste italiane, Juve in primis, diventino più concrete? Frattesi – dati oggettivi alla mano – ha giocato meno con Chivu , forse anche per qualche problemino fisico di troppo, rispetto a Simone Inzaghi .

Frattesi: con Chivu sempre più ai margini

E le sue prestazioni in campo col rumeno – sempre seconde le mere statistiche – sono state nettamente inferiori se confrontate a quando in panchina sedeva il tecnico piacentino. Nello specifico Frattesi ha chiuso l’ultima annata con 33 presenze in tutte le competizioni con l’Inter, senza andare mai in gol - in 1.133’complessivi – e collezionando solo 6 gettoni da titolare tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana. Nella stagione 2024/25 invece Frattesi aveva disputato 47 incontri totali, segnando 7 reti (tra cui quelle decisive contro Bayern Monaco e Barcellona in Europa) in 1.986’, mentre nel 2023/24 le gare giocate erano state 42, con ben 8 gol – tra cui i centri da 3 punti contro Verona e Udinese entrambi nel recupero in campionato – in 1.555’.

Insomma, se una parte il calciatore non può sbagliare la futura destinazione anche per non perdere la nazionale, visto che se continuasse a giocare così poco il nuovo ct potrebbe anche non considerarlo per le convocazioni del nuovo ciclo azzurro, dall’altra anche l’Inter ha capito che non può più chiedere 40 milioni per cedere il calciatore.