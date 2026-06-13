La Juve torna al mercato Made in Italy, con Frattesi rispunta anche Berardi: tutti i nomi in orbita

Liberali-Juve: è match

La Juve prende appunti. Così come ha già segnato in agenda il compagno di squadra Mattia Liberali, considerato l'enfant prodige della Serie B. Il fantasista classe 2007 piace a tanti (Sassuolo, Bologna, Como e Cagliari) e ha una clausola rescissoria da 6 milioni (il 50% spetta al Milan). Insomma, un prezzo decisamente allettante e abbordabile per un top club come la Juve. Ecco perché dalla Continassa un paio di telefonate esplorative sono già partite all'indirizzo del suo agente Alessandro Lucci. Sono giovani ma ormai già rodati e affermati pure i terzini Michael Kayode (Brentford) e Matteo Ruggeri (Atletico Madrid), da tempo sotto osservazione degli scout juventini. L'arrivo di Carnevali in casa bianconera potrebbe dare ora maggior linfa e impulso verso questi interessamenti. Un passo alla volta. Fari puntati soprattutto su Davide Frattesi. Luciano Spalletti lo voleva già a gennaio, ma allora non era stato trovato l'incastro giusto. Nel frattempo il centrocampista romano ha giocato poco con Cristian Chivu e appare pronto dopo tre anni a lasciare Milano. Valutazione di partenza: 25 milioni. Tanti, forse troppi per un talento immalinconitosi in panchina negli ultimi mesi e desideroso di cambiare maglia.