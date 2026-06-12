Talenti scoperti, milioni incassati e plusvalenze: il tesoro che Carnevali porta alla Juve

Il nuovo corso Juve riparte da Giovanni Carnevali. L'ex dirigente del Sassuolo è ufficialmente il nuovo amministratore delegato del club bianconero. Comincia così una fase diversa per il club, che ha contestualmente salutato Damien Comolli. Carnevali è reduce da più di un decennio nella squadra emiliana, dove ha raggiunto traguardi importanti e messo a segno colpi (e poi cessioni) di grande rilievo. Quali sono stati gli acquisti più riusciti e le cessioni più remunerative a Sassuolo?
Carnevali, acquisti e cessioni top a Sassuolo
Carnevali arriva a Sassuolo nel 2013, diventando amministratore delegato nel 2014 e rimanendolo fino ad oggi, prima ovviamente di approdare alla Juve. Nei suoi 12 anni da ad del club raggiunge obiettivi di spessore, come il 6° posto in classifica del 2016, e anche sul mercato i traguardi sono di rilievo. Tanti i calciatori acquistati che poi sono esplosi o che hanno raggiunto big club, generando anche incassi importanti per il Sassuolo dopo esser stati comprati a cifre modiche. Un esempio è Duncan, acquistato a 6 milioni dalla Samp e rivenduto a 15 alla Fiorentina. Senza trascurare Vrsaljko, arrivato dal Genoa per 5 milioni per poi essere ceduto all'Atletico Madrid a 16. Nel novero anche due esperti difensori come Acerbi e Demiral, giunti da Genoa e Alanyaspor per un totale di 10.2 milioni e rivenduti rispettivamente a Lazio e Juve per 30 milioni complessivi.
Da Frattesi a Politano: i 'vecchi' colpi del nuovo ad Juve
Ma non sono di certi quelli sopracitati gli unici grandi colpi targati Carnevali. Ci sono nomi di spessore come ad esempio Frattesi, arrivato dalla Roma per 5 milioni e rivenduto all'Inter per 30 (e chissà che proprio Frattesi non possa ritrovare presto Carnevali...). Oppure Politano che è stato ceduto sempre ai nerazzurri (25 milioni il costo dell'operazione) dopo esser stato prelevato sempre dalla Roma per appena 3.5 milioni. L'Inter dai neroverdi ha acquistato anche Sensi: anche in questo caso affare da 25 milioni, con gli emiliani che se lo erano precedentemente assicurato dal Cesena per 5 milioni. Altra cessione di rilievo quella di Raspadori: cresciuto nel vivaio del Sassuolo, è stato poi venduto al Napoli per 28 milioni. Restando in attacco come dimenticare l'acquisto di Boga (che ora ritrova alla Juve): prelevato a 10 milioni dal Chelsea, venduto a 22 all'Atalanta.
Scamacca, che operazione! E Locatelli...
Poi le due cessioni più importanti: quella di Locatelli alla Juve per 35 milioni (dopo averlo acquistato a 12 dal Milan) e che adesso ritroverà a Torino da capitano, e quella di Scamacca che, acquistato dal Psv per 4 milioni, fu rivenduto al West Ham per 36 + 6 di bonus. Individuare i talenti, prenderli al giusto prezzo e saperli anche rivendere: queste le qualità che da sempre hanno contraddistinto Carnevali a Sassuolo. Qualità che ora metterà al servizio della Juve, cercando di scovare calciatori di livello, magari anche giovani, da prelevare a buon mercato e che facciano al caso dei bianconeri, con il club cerca di rilancio e desideroso di raggiungere di nuovo grandi obiettivi. Per farlo, si affida a Giovanni Carnevali, l'uomo dei grandi traguardi del Sassuolo e pronto a ripetersi alla Juventus.
Il nuovo corso Juve riparte da Giovanni Carnevali. L'ex dirigente del Sassuolo è ufficialmente il nuovo amministratore delegato del club bianconero. Comincia così una fase diversa per il club, che ha contestualmente salutato Damien Comolli. Carnevali è reduce da più di un decennio nella squadra emiliana, dove ha raggiunto traguardi importanti e messo a segno colpi (e poi cessioni) di grande rilievo. Quali sono stati gli acquisti più riusciti e le cessioni più remunerative a Sassuolo?
Carnevali, acquisti e cessioni top a Sassuolo
Carnevali arriva a Sassuolo nel 2013, diventando amministratore delegato nel 2014 e rimanendolo fino ad oggi, prima ovviamente di approdare alla Juve. Nei suoi 12 anni da ad del club raggiunge obiettivi di spessore, come il 6° posto in classifica del 2016, e anche sul mercato i traguardi sono di rilievo. Tanti i calciatori acquistati che poi sono esplosi o che hanno raggiunto big club, generando anche incassi importanti per il Sassuolo dopo esser stati comprati a cifre modiche. Un esempio è Duncan, acquistato a 6 milioni dalla Samp e rivenduto a 15 alla Fiorentina. Senza trascurare Vrsaljko, arrivato dal Genoa per 5 milioni per poi essere ceduto all'Atletico Madrid a 16. Nel novero anche due esperti difensori come Acerbi e Demiral, giunti da Genoa e Alanyaspor per un totale di 10.2 milioni e rivenduti rispettivamente a Lazio e Juve per 30 milioni complessivi.