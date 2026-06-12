Talenti scoperti, milioni incassati e plusvalenze: il tesoro che Carnevali porta alla Juve

Il nuovo corso Juve riparte da Giovanni Carnevali . L'ex dirigente del Sassuolo è ufficialmente il nuovo amministratore delegato del club bianconero . Comincia così una fase diversa per il club, che ha contestualmente salutato Damien Comolli . Carnevali è reduce da più di un decennio nella squadra emiliana, dove ha raggiunto traguardi importanti e messo a segno colpi (e poi cessioni) di grande rilievo . Quali sono stati gli acquisti più riusciti e le cessioni più remunerative a Sassuolo?

Carnevali, acquisti e cessioni top a Sassuolo

Carnevali arriva a Sassuolo nel 2013, diventando amministratore delegato nel 2014 e rimanendolo fino ad oggi, prima ovviamente di approdare alla Juve. Nei suoi 12 anni da ad del club raggiunge obiettivi di spessore, come il 6° posto in classifica del 2016, e anche sul mercato i traguardi sono di rilievo. Tanti i calciatori acquistati che poi sono esplosi o che hanno raggiunto big club, generando anche incassi importanti per il Sassuolo dopo esser stati comprati a cifre modiche. Un esempio è Duncan, acquistato a 6 milioni dalla Samp e rivenduto a 15 alla Fiorentina. Senza trascurare Vrsaljko, arrivato dal Genoa per 5 milioni per poi essere ceduto all'Atletico Madrid a 16. Nel novero anche due esperti difensori come Acerbi e Demiral, giunti da Genoa e Alanyaspor per un totale di 10.2 milioni e rivenduti rispettivamente a Lazio e Juve per 30 milioni complessivi.