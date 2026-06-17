Cambiaso uomo mercato Juve: dal Chelsea alla Liga, tutte le possibili destinazioni. Occhio a Ruggeri...

Quello di Andrea Cambiaso è uno dei nomi che Giovanni Carnevali ha sottolineato con la doppia linea sulla sua nuova agenda bianconera: la prima ricorda che rappresenta un asset tecnico per questa Juventus; la seconda che è anche una risorsa economica tutt’altro che secondaria per il club. In assoluto perché il suo valore di mercato non può resultar inferiore a 40 milioni, in relativo perché questa cifra consentirebbe di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che il suo valore residuo di ammortamento è di poco superiore ai 5 milioni. La sua cessione a quelle cifre entro la “finestra” di giugno (ricordiamo che il mercato di Serie A apre il 29 di questo mese proprio per consentire le iscrizioni delle cessioni nel bilancio che chiude il 30 giugno, come accade per la stragrande maggioranza dei club di A) consentirebbe dunque di risolvere gran parte dei problemi relativi al rischio di ricapitalizzazione. Quelli sui mancati introiti da Champions sono un’altra storia che si riverbera sul prossimo conto economico. Ecco, ma Cambiaso ce l’ha un mercato? Eccome se ce l’ha, al punto da risultare l’elemento più chiacchierato e attenzionato dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ultimo club, in ordine di tempo, ad avere raccolto concretamente informazioni sull’esterno è il Chelsea, sia perché deve sostituire Cucurella (passato al Real Madrid), sia perché in panchina è arrivato Xabi Alonso che già lo voleva, lui e non il riccioluto spagnolo, nella sua breve avventura madridista.
Cambiaso e la bussola spagnola
La Premier League sembrava già nel destino di Cambiaso l’anno scorso quando, durante la gestione di Thiago Motta, a gennaio divenne caldissimo il contatto con il Manchester City salvo poi raffreddarsi fino a spegnersi. E adesso, Chelsea a parte, la bussola di mercato punta con maggior insistenza verso la Liga spagnola. Il Barcellona, per esempio, da tempo lo ha messo nella lista dei desideri per fornire a Flick il “giocatore tridimensionale” (come da immaginifica definizione spallettiana) il cui arrivo potrebbe anche convincerlo a rimanere più a lungo sulla panchina blaugrana. E l’ultima indagine in ordine di tempo l’hanno esperita da Madrid, stavolta sponda Atletico. Un sondaggio che ha indotto la Juventus a rilanciare con la richiesta di informazioni su Matteo Ruggeri, esterno sinistro di buona duttilità e di ottima resa nell’ultima Champions il cui arrivo consentirebbe anche ai bianconeri di mantenere inalterate le quote di italiani nella lista da presentare all’Uefa.
Juve-Atletico: asse caldo
Con l’Atletico, del resto, la linea è molto calda anche per le posizioni che riguardano Nico Gonzalez e l’attaccante Sorloth. Le alternative che non contemplano incroci, invece, portano a Emerson Palmieri del Marsiglia (vecchia conoscenza di Spalletti che lo lanciò nella Roma, campione d’Europa con l’Italia di Mancini e, pensate un po’, unico calciatore ad aver vinto tutte le competizioni Uefa per club e per Nazionali, Nations League a parte, vabbè…), a Spence del Tottenham che il ds Ottolini aveva già conosciuto al Genoa e a Udogie, altro elemento del Tottenham ma con il valore aggiunto di essere italiano. Cambiaso aspetta ma, intanto, stavolta è molto più di una sensazione quella secondo cui potrebbe davvero dire addio alla Juventus.
Quello di Andrea Cambiaso è uno dei nomi che Giovanni Carnevali ha sottolineato con la doppia linea sulla sua nuova agenda bianconera: la prima ricorda che rappresenta un asset tecnico per questa Juventus; la seconda che è anche una risorsa economica tutt’altro che secondaria per il club. In assoluto perché il suo valore di mercato non può resultar inferiore a 40 milioni, in relativo perché questa cifra consentirebbe di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che il suo valore residuo di ammortamento è di poco superiore ai 5 milioni. La sua cessione a quelle cifre entro la “finestra” di giugno (ricordiamo che il mercato di Serie A apre il 29 di questo mese proprio per consentire le iscrizioni delle cessioni nel bilancio che chiude il 30 giugno, come accade per la stragrande maggioranza dei club di A) consentirebbe dunque di risolvere gran parte dei problemi relativi al rischio di ricapitalizzazione. Quelli sui mancati introiti da Champions sono un’altra storia che si riverbera sul prossimo conto economico. Ecco, ma Cambiaso ce l’ha un mercato? Eccome se ce l’ha, al punto da risultare l’elemento più chiacchierato e attenzionato dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ultimo club, in ordine di tempo, ad avere raccolto concretamente informazioni sull’esterno è il Chelsea, sia perché deve sostituire Cucurella (passato al Real Madrid), sia perché in panchina è arrivato Xabi Alonso che già lo voleva, lui e non il riccioluto spagnolo, nella sua breve avventura madridista.