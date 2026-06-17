Cambiaso uomo mercato Juve: dal Chelsea alla Liga, tutte le possibili destinazioni. Occhio a Ruggeri...

Quello di Andrea Cambiaso è uno dei nomi che Giovanni Carnevali ha sottolineato con la doppia linea sulla sua nuova agenda bianconera: la prima ricorda che rappresenta un asset tecnico per questa Juventus; la seconda che è anche una risorsa economica tutt’altro che secondaria per il club. In assoluto perché il suo valore di mercato non può resultar inferiore a 40 milioni, in relativo perché questa cifra consentirebbe di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che il suo valore residuo di ammortamento è di poco superiore ai 5 milioni. La sua cessione a quelle cifre entro la “finestra” di giugno (ricordiamo che il mercato di Serie A apre il 29 di questo mese proprio per consentire le iscrizioni delle cessioni nel bilancio che chiude il 30 giugno, come accade per la stragrande maggioranza dei club di A) consentirebbe dunque di risolvere gran parte dei problemi relativi al rischio di ricapitalizzazione. Quelli sui mancati introiti da Champions sono un’altra storia che si riverbera sul prossimo conto economico. Ecco, ma Cambiaso ce l’ha un mercato? Eccome se ce l’ha, al punto da risultare l’elemento più chiacchierato e attenzionato dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ultimo club, in ordine di tempo, ad avere raccolto concretamente informazioni sull’esterno è il Chelsea, sia perché deve sostituire Cucurella (passato al Real Madrid), sia perché in panchina è arrivato Xabi Alonso che già lo voleva, lui e non il riccioluto spagnolo, nella sua breve avventura madridista.