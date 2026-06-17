Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cambiaso uomo mercato Juve: dal Chelsea alla Liga, tutte le possibili destinazioni. Occhio a Ruggeri...

Il terzino è un asset tecnico per la Vecchia Signora e una corposa plusvalenza. Piace anche all’Atletico Madrid dove gioca l'ex Atalanta: ecco perché Matteo è nei progetti bianconeri
Stefano Salandin

Quello di Andrea Cambiaso è uno dei nomi che Giovanni Carnevali ha sottolineato con la doppia linea sulla sua nuova agenda bianconera: la prima ricorda che rappresenta un asset tecnico per questa Juventus; la seconda che è anche una risorsa economica tutt’altro che secondaria per il club. In assoluto perché il suo valore di mercato non può resultar inferiore a 40 milioni, in relativo perché questa cifra consentirebbe di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che il suo valore residuo di ammortamento è di poco superiore ai 5 milioni. La sua cessione a quelle cifre entro la “finestra” di giugno (ricordiamo che il mercato di Serie A apre il 29 di questo mese proprio per consentire le iscrizioni delle cessioni nel bilancio che chiude il 30 giugno, come accade per la stragrande maggioranza dei club di A) consentirebbe dunque di risolvere gran parte dei problemi relativi al rischio di ricapitalizzazione. Quelli sui mancati introiti da Champions sono un’altra storia che si riverbera sul prossimo conto economico. Ecco, ma Cambiaso ce l’ha un mercato? Eccome se ce l’ha, al punto da risultare l’elemento più chiacchierato e attenzionato dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ultimo club, in ordine di tempo, ad avere raccolto concretamente informazioni sull’esterno è il Chelsea, sia perché deve sostituire Cucurella (passato al Real Madrid), sia perché in panchina è arrivato Xabi Alonso che già lo voleva, lui e non il riccioluto spagnolo, nella sua breve avventura madridista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Cambiaso e la bussola spagnola

La Premier League sembrava già nel destino di Cambiaso l’anno scorso quando, durante la gestione di Thiago Motta, a gennaio divenne caldissimo il contatto con il Manchester City salvo poi raffreddarsi fino a spegnersi. E adesso, Chelsea a parte, la bussola di mercato punta con maggior insistenza verso la Liga spagnola. Il Barcellona, per esempio, da tempo lo ha messo nella lista dei desideri per fornire a Flick il “giocatore tridimensionale” (come da immaginifica definizione spallettiana) il cui arrivo potrebbe anche convincerlo a rimanere più a lungo sulla panchina blaugrana. E l’ultima indagine in ordine di tempo l’hanno esperita da Madrid, stavolta sponda Atletico. Un sondaggio che ha indotto la Juventus a rilanciare con la richiesta di informazioni su Matteo Ruggeri, esterno sinistro di buona duttilità e di ottima resa nell’ultima Champions il cui arrivo consentirebbe anche ai bianconeri di mantenere inalterate le quote di italiani nella lista da presentare all’Uefa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Juve-Atletico: asse caldo

Con l’Atletico, del resto, la linea è molto calda anche per le posizioni che riguardano Nico Gonzalez e l’attaccante Sorloth. Le alternative che non contemplano incroci, invece, portano a Emerson Palmieri del Marsiglia (vecchia conoscenza di Spalletti che lo lanciò nella Roma, campione d’Europa con l’Italia di Mancini e, pensate un po’, unico calciatore ad aver vinto tutte le competizioni Uefa per club e per Nazionali, Nations League a parte, vabbè…), a Spence del Tottenham che il ds Ottolini aveva già conosciuto al Genoa e a Udogie, altro elemento del Tottenham ma con il valore aggiunto di essere italiano. Cambiaso aspetta ma, intanto, stavolta è molto più di una sensazione quella secondo cui potrebbe davvero dire addio alla Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Quello di Andrea Cambiaso è uno dei nomi che Giovanni Carnevali ha sottolineato con la doppia linea sulla sua nuova agenda bianconera: la prima ricorda che rappresenta un asset tecnico per questa Juventus; la seconda che è anche una risorsa economica tutt’altro che secondaria per il club. In assoluto perché il suo valore di mercato non può resultar inferiore a 40 milioni, in relativo perché questa cifra consentirebbe di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che il suo valore residuo di ammortamento è di poco superiore ai 5 milioni. La sua cessione a quelle cifre entro la “finestra” di giugno (ricordiamo che il mercato di Serie A apre il 29 di questo mese proprio per consentire le iscrizioni delle cessioni nel bilancio che chiude il 30 giugno, come accade per la stragrande maggioranza dei club di A) consentirebbe dunque di risolvere gran parte dei problemi relativi al rischio di ricapitalizzazione. Quelli sui mancati introiti da Champions sono un’altra storia che si riverbera sul prossimo conto economico. Ecco, ma Cambiaso ce l’ha un mercato? Eccome se ce l’ha, al punto da risultare l’elemento più chiacchierato e attenzionato dell’intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ultimo club, in ordine di tempo, ad avere raccolto concretamente informazioni sull’esterno è il Chelsea, sia perché deve sostituire Cucurella (passato al Real Madrid), sia perché in panchina è arrivato Xabi Alonso che già lo voleva, lui e non il riccioluto spagnolo, nella sua breve avventura madridista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato
1
Cambiaso uomo mercato Juve: dal Chelsea alla Liga, tutte le possibili destinazioni. Occhio a Ruggeri...
2
Cambiaso e la bussola spagnola
3
Juve-Atletico: asse caldo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS