Provedel all'Inter, è fatta: il portiere della Lazio è il primo colpo per Chivu

Ivan Provedel si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter . Al termine di settimane caratterizzate da continui tira e molla, il portiere della Lazio - secondo quanto riferito da Sky Sport - avrebbe finalmente ottenuto il tanto atteso via libera per vestirsi di nerazzurro e cogliere un’opportunità irripetibile per la propria carriera. L'estremo difensore italo-russo, alla corte di Cristian Chivu, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice del titolare Martínez , ma con concrete possibilità di ritagliarsi uno spazio di primissimo piano nel corso della prossima stagione.

Le cifre dell'affare e la conferma dell'agente

L'operazione si sarebbe sbloccata non appena la Lazio avrebbe deciso di abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 4 milioni di euro, permettendo all'Inter di chiudere il colpo per 3 di base fissa più bonus, dopo che l'accordo per un triennale da circa 1,5 a stagione con il calciatore era già stato blindato da oltre una settimana. A certificare l'imminente fumata bianca sono arrivate anche le dichiarazioni dell'agente del giocatore: "Siamo molto vicini, è un tifoso dell’Inter: si chiude un cerchio".