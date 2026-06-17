Provedel all'Inter, è fatta: il portiere della Lazio è il primo colpo per Chivu

Ivan Provedel si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Al termine di settimane caratterizzate da continui tira e molla, il portiere della Lazio - secondo quanto riferito da Sky Sport - avrebbe finalmente ottenuto il tanto atteso via libera per vestirsi di nerazzurro e cogliere un’opportunità irripetibile per la propria carriera. L'estremo difensore italo-russo, alla corte di Cristian Chivu, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice del titolare Martínez, ma con concrete possibilità di ritagliarsi uno spazio di primissimo piano nel corso della prossima stagione.
Le cifre dell'affare e la conferma dell'agente
L'operazione si sarebbe sbloccata non appena la Lazio avrebbe deciso di abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 4 milioni di euro, permettendo all'Inter di chiudere il colpo per 3 di base fissa più bonus, dopo che l'accordo per un triennale da circa 1,5 a stagione con il calciatore era già stato blindato da oltre una settimana. A certificare l'imminente fumata bianca sono arrivate anche le dichiarazioni dell'agente del giocatore: "Siamo molto vicini, è un tifoso dell’Inter: si chiude un cerchio".