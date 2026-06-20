Ronaldinho al Ravenna, ma non come pensate: cosa farà davvero in Italia

Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con la maglia del Ravenna per una gara esibizione che si terrà nelle prossime settimane. Martedì a Miami ci sarà una presentazione nella quale saranno svelati i dettagli. “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare - ha sottolineato Ariedo Braida, vicepresidente del club - Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso”. Il brasiliano acquisterà delle quote del club e, nonostante quanto sottolineato da Braida, verrebbe comunque tesserato. Non è dato a sapersi quanto giocherà, ma di certo l’effetto è stato ottenuto: nel mondo tutti parlano del Ravenna. Il colpo del giorno porta la firma del Como che preleva dal Getafe il centrocampista Luis Milla per 6 milioni (contratto fino al 2029). Dopo un inseguimento durato ben 6 mesi il club lombardo ha finalmente chiuso l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki (Cruzeiro). Operazione da 15 milioni (bonus inclusi); mentre il laterale mancino firmerà un quinquennale. Da un esterno all’altro: per la fascia destra è in arrivo sul Lago Yan Couto in prestito dal Dortmund.
Affondo Atalanta per Savona
Restando in tema di terzini: passi avanti dell’Atalanta per Nicolò Savona, ormai erede di designato del partente Palestra. Per la mediana la Dea è in chiusura per Gianluca Gaetano: offerti 12 milioni più 3 di bonus al Cagliari; mentre il regista ha già dato il suo benestare al trasferimento. Ieri la risoluzione del contratto di Paolo Bianco col Monza: lo aspetta il Pisa. Un mossa che spalanca la panchina brianzola a Ivan Juric, che si legherà ai biancorossi fino al 2027 con opzione per il 2028. Il primo regalo della dirigenza monzese potrebbe essere il fantasista argentino Echeverri (Manchester City); mentre in difesa piacciono gli svincolati di lusso Acerbi e Darmian, quest’ultimo cercato pure dall’Udinese che non ha ancora raggiunto l’intesa con Ehizibue per il rinnovo fino al 2028. Gli occhi del Napoli sul gioiello svizzero Manzambi (Friburgo): un talento che fa impazzire il ds azzurro Manna dall’autunno. Non a caso i campani lo seguono da mesi, anche se appare tutt’altro che semplice battere la folta concorrenza della Premier.
Il Napoli non molla Gila
Intanto i partenopei non mollano la presa per Gila, che ha già detto sì al Napoli per un contratto fino al 2031 da 3 milioni a stagione. Peccato che al momento la Lazio (valuta Dominguez della Dinamo Zagabria come sostituto) ci senta poco dinanzi alla possibilità di cedere lo spagnolo, seppur il centrale abbia richiesto a più riprese la cessione. Col contratto in scadenza tra 12 mesi il presidente Lotito sa che non può tirare troppo la corda, se non vuole perdere Gila a zero. Ecco perché la partita a scacchi continua: da un lato la richiesta laziale di 30 milioni per dare il via libera all’ex Real Madrid (ha il 50% sulla vendita) e la prima proposta da 18 milioni del Napoli. Tentativo del Parma per Daniel Maldini (Atalanta). Celik, Mancini e Pellegrini rinnovano con la Roma fino al 2029. Il Cagliari ingaggia Akarakiri (in scadenza con l’Everton). Calabria vuol tornare in Italia: sondaggio del Sassuolo che resta vigile su Favasuli (Catanzaro) e Zappa (Cagliari).
Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con la maglia del Ravenna per una gara esibizione che si terrà nelle prossime settimane. Martedì a Miami ci sarà una presentazione nella quale saranno svelati i dettagli. “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare - ha sottolineato Ariedo Braida, vicepresidente del club - Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso”. Il brasiliano acquisterà delle quote del club e, nonostante quanto sottolineato da Braida, verrebbe comunque tesserato. Non è dato a sapersi quanto giocherà, ma di certo l’effetto è stato ottenuto: nel mondo tutti parlano del Ravenna. Il colpo del giorno porta la firma del Como che preleva dal Getafe il centrocampista Luis Milla per 6 milioni (contratto fino al 2029). Dopo un inseguimento durato ben 6 mesi il club lombardo ha finalmente chiuso l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki (Cruzeiro). Operazione da 15 milioni (bonus inclusi); mentre il laterale mancino firmerà un quinquennale. Da un esterno all’altro: per la fascia destra è in arrivo sul Lago Yan Couto in prestito dal Dortmund.