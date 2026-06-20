Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ronaldinho al Ravenna, ma non come pensate: cosa farà davvero in Italia

Il brasiliano torna a legarsi al calcio italiano: l’annuncio ha già fatto il giro del mondo
Nicolò Schira

Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con la maglia del Ravenna per una gara esibizione che si terrà nelle prossime settimane. Martedì a Miami ci sarà una presentazione nella quale saranno svelati i dettagli. “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare - ha sottolineato Ariedo Braida, vicepresidente del club - Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso”. Il brasiliano acquisterà delle quote del club e, nonostante quanto sottolineato da Braida, verrebbe comunque tesserato. Non è dato a sapersi quanto giocherà, ma di certo l’effetto è stato ottenuto: nel mondo tutti parlano del Ravenna. Il colpo del giorno porta la firma del Como che preleva dal Getafe il centrocampista Luis Milla per 6 milioni (contratto fino al 2029). Dopo un inseguimento durato ben 6 mesi il club lombardo ha finalmente chiuso l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki (Cruzeiro). Operazione da 15 milioni (bonus inclusi); mentre il laterale mancino firmerà un quinquennale. Da un esterno all’altro: per la fascia destra è in arrivo sul Lago Yan Couto in prestito dal Dortmund.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Affondo Atalanta per Savona

Restando in tema di terzini: passi avanti dell’Atalanta per Nicolò Savona, ormai erede di designato del partente Palestra. Per la mediana la Dea è in chiusura per Gianluca Gaetano: offerti 12 milioni più 3 di bonus al Cagliari; mentre il regista ha già dato il suo benestare al trasferimento. Ieri la risoluzione del contratto di Paolo Bianco col Monza: lo aspetta il Pisa. Un mossa che spalanca la panchina brianzola a Ivan Juric, che si legherà ai biancorossi fino al 2027 con opzione per il 2028. Il primo regalo della dirigenza monzese potrebbe essere il fantasista argentino Echeverri (Manchester City); mentre in difesa piacciono gli svincolati di lusso Acerbi e Darmian, quest’ultimo cercato pure dall’Udinese che non ha ancora raggiunto l’intesa con Ehizibue per il rinnovo fino al 2028. Gli occhi del Napoli sul gioiello svizzero Manzambi (Friburgo): un talento che fa impazzire il ds azzurro Manna dall’autunno. Non a caso i campani lo seguono da mesi, anche se appare tutt’altro che semplice battere la folta concorrenza della Premier.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Il Napoli non molla Gila

Intanto i partenopei non mollano la presa per Gila, che ha già detto sì al Napoli per un contratto fino al 2031 da 3 milioni a stagione. Peccato che al momento la Lazio (valuta Dominguez della Dinamo Zagabria come sostituto) ci senta poco dinanzi alla possibilità di cedere lo spagnolo, seppur il centrale abbia richiesto a più riprese la cessione. Col contratto in scadenza tra 12 mesi il presidente Lotito sa che non può tirare troppo la corda, se non vuole perdere Gila a zero. Ecco perché la partita a scacchi continua: da un lato la richiesta laziale di 30 milioni per dare il via libera all’ex Real Madrid (ha il 50% sulla vendita) e la prima proposta da 18 milioni del Napoli. Tentativo del Parma per Daniel Maldini (Atalanta). Celik, Mancini e Pellegrini rinnovano con la Roma fino al 2029. Il Cagliari ingaggia Akarakiri (in scadenza con l’Everton). Calabria vuol tornare in Italia: sondaggio del Sassuolo che resta vigile su Favasuli (Catanzaro) e Zappa (Cagliari).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con la maglia del Ravenna per una gara esibizione che si terrà nelle prossime settimane. Martedì a Miami ci sarà una presentazione nella quale saranno svelati i dettagli. “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare - ha sottolineato Ariedo Braida, vicepresidente del club - Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso”. Il brasiliano acquisterà delle quote del club e, nonostante quanto sottolineato da Braida, verrebbe comunque tesserato. Non è dato a sapersi quanto giocherà, ma di certo l’effetto è stato ottenuto: nel mondo tutti parlano del Ravenna. Il colpo del giorno porta la firma del Como che preleva dal Getafe il centrocampista Luis Milla per 6 milioni (contratto fino al 2029). Dopo un inseguimento durato ben 6 mesi il club lombardo ha finalmente chiuso l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki (Cruzeiro). Operazione da 15 milioni (bonus inclusi); mentre il laterale mancino firmerà un quinquennale. Da un esterno all’altro: per la fascia destra è in arrivo sul Lago Yan Couto in prestito dal Dortmund.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato
1
Ronaldinho al Ravenna, ma non come pensate: cosa farà davvero in Italia
2
Affondo Atalanta per Savona
3
Il Napoli non molla Gila

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS