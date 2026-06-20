Ronaldinho al Ravenna, ma non come pensate: cosa farà davvero in Italia

Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con la maglia del Ravenna per una gara esibizione che si terrà nelle prossime settimane. Martedì a Miami ci sarà una presentazione nella quale saranno svelati i dettagli. “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare - ha sottolineato Ariedo Braida, vicepresidente del club - Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso”. Il brasiliano acquisterà delle quote del club e, nonostante quanto sottolineato da Braida, verrebbe comunque tesserato. Non è dato a sapersi quanto giocherà, ma di certo l’effetto è stato ottenuto: nel mondo tutti parlano del Ravenna. Il colpo del giorno porta la firma del Como che preleva dal Getafe il centrocampista Luis Milla per 6 milioni (contratto fino al 2029). Dopo un inseguimento durato ben 6 mesi il club lombardo ha finalmente chiuso l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki (Cruzeiro). Operazione da 15 milioni (bonus inclusi); mentre il laterale mancino firmerà un quinquennale. Da un esterno all’altro: per la fascia destra è in arrivo sul Lago Yan Couto in prestito dal Dortmund.