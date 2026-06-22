Un Garcia sì e l'altro no, l'ultima proposta alla Juve e l'asse Real: tutti i nomi sul piatto

Mourinho e le scelte Real

Tocca alzare il livello, e su questo c’è ben poco da fare. Semmai, ecco, per ora ci si può limitare a sperare. Che qualcosa accada e che quel qualcosa sia dettato dalle scelte di José Mourinho, con un Bernardo Silva in più e con la situazione di Nico Paz - se solo non costasse così tanto... - da sbrogliare, pur avendo il Como in netto vantaggio per trattenerlo. Il Mondiale, si capisce, non è che aiuti particolarmente: come per il Dibu, come per Sorloth, come per tanti dei giocatori trattati superficialmente dalla Juventus, tra fuso orario e addetti ai lavori tra Stati Uniti, Canada e Messico, le comunicazioni si fanno più complicate e il tempo che passa può diventare tanto alleato quanto avversario.