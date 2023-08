De Ketelaere-Atalanta, Gasperini sorride: visite mediche per l'ex Milan

Operazione riscatto. L'avventura di De Ketelaere all'Atalanta è pronta a partire visto che il ragazzo è arrivato alla Clinica La Madonnina a Milano per svolgere le visite mediche con i nerazzurri. Il suo arrivo dal Milan è un affare per tre perché la Dea è riuscita a strapparlo a condizioni favorevoli che gli permettono di valutarlo durante la stagione. Non solo questioni economiche, ma anche tattiche perché il belga è adatto al 4-2-3-1 di Gasperini rispetto al nuovo 4-3-3 di Pioli.

"Se De Ketelaere viene sono molto contento, perché mi piace e siamo contati in quel ruolo" ha detto l'allenatore nerazzurro qualche giorno fa al termine dell'amichevole contro la Juventus. Pochi giorni dopo è stato accontentato, ma ancora l'ufficialità ma il classe 2001 è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A dopo la deludente stagione con i rossoneri.

De Ketelaere-Atalanta, visite mediche e dettagli

De Ketelaere è pronto dunque a rilanciarsi con la maglia dell'Atalanta. Il suo arrivo a Bergamo è stato concluso con un affare importante per la Dea: 3 milioni di prestito e un riscatto fissato a 23 milioni. Dopo l'arrivo al Milan dal Bruges per 35 milioni circa, il belga ha voglia di riscattare una stagione troppo negativa per quanto ha fatto vedere nei suoi tre anni in Belgio: 120 presenze, 25 gol e 20 assist tra campionato, coppe nazionali e competizioni Uefa (Champions ed Europa League). L'arrivo in Italia è stato ricco di pressioni a partire dalle aspettative attorno al ragazzo e dopo qualche prestazione sottotono non è più riuscito a ritrovare la serenità giusta per uscire dal momento no.

Ora, però, è tempo di lasciarsi alle spalle l'ultima stagione e mettersi a disposizione di Gasperini per quella nuova: l'allenatore e la società hanno creduto sin da subito nella bontà dell'operazione certi di poter rivedere il De Ketelaere dei tempi di Bruges. Dopo le visite mediche il belga metterà la firma sul contratto con la Dea e nel weekend potrebbe arrivare già l'esordio in campionato: domenica 20 contro il Sassuolo alle 18:30. Con il suo arrivo l'Atalanta ha completato un tris di acquisti per il reparto offensivo con gli innesti di Scamacca ed El Bilal Touré per compensare alla cessione di Boga, Hojlund (al Manchester United) e la possibile uscita di Zapata in direzione Roma.