Muriel show: sta trascinando l’Atalanta ma il suo futuro resta incerto

Atalanta-Milan, minuto 82: l'ingresso in campo nel finale di una sfida bloccata sul 2-2 che sarà decisa, una decina di minuti più tardi, da un colpo di tacco destinato a riempire i giornali senza soluzione di continuità. Sabato 9 dicembre è iniziata per Luis Muriel una settimana (abbondante) che ha restituito a Bergamo e al calcio italiano uno di quei funamboli capaci di accendere lo stadio e strappare applausi a scena aperta in pochi istanti. Con un gesto, una giocata, un movimento del corpo. Con il calcio, insomma.

Il colombiano della Dea è reduce da 8 giorni da applausi, oltre al gol di tacco con il Milan sono arrivate pure due reti in Europa League e la sassata da fuori area che ha pareggiato i conti contro la Salernitana. Questo è quanto si legge nei tabellini, la verità è che il numero 9 di Santo Tomas ha fatto molto di più. Per il presente e il futuro a medio termine. Le sue sterzate, i colpi di genio, le reti sfiorate e quelle favorite con strappi degni dei giorni migliori sono una grande notizia per mister Gasperini, soprattutto in questi momenti vista l'assenza di Scamacca. Il bomber del West Ham è vicino al rientro, possibile con il Bologna e quasi certo con il Lecce.

Muriel trascinatore

Ma intanto le partite scorrono e i punti servono, la profondità della rosa nerazzurra è tale che pur mancando 60 milioni di nuovi acquisti dai convocati (oltre a Scamacca è fuori anche l'ex Almeria Touré fino a gennaio) il gruppo degli orobici tiene botta, manda 11 giocatori diversi in gol in campionato (l'ultimo è Miranchuk che, come Muriel, arriva da una settimana strepitosa grazie a due assist, un gol e un palo tra Milan, Rakow e Salernitana) e si issa al terzo posto, con 28 gol, degli attacchi di A. Il colombiano della Dea contro la Salernitana è partito dall'inizio con De Ketelaere in panchina, Gasperini ha evidentemente cercato di sfruttare al meglio il suo momento di forma e Muriel ha risposto presente: nel primo tempo non si è vista la sua versione migliore ma nella ripresa, in successione, sono arrivati un gran gol da fuori area, l'iniziativa da cui è nato il 2-1 e due conclusioni velenose che il portiere dei campani Costil ha respinto non senza delle difficoltà.