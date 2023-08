Beltran-Fiorentina, ci siamo: in arrivo il rinforzo per Italiano

Colpo in entrata dunque per i viola che prelevano dal River Plate il grande protagonista (12 gol in 25 partite) nella vittoria dei 'Millionarios' nel campionato 2023 conclusosi sabato scorso. Centravanti potente ad onta dell'altezza di 1.76, veloce, bravo nel dribbling e altruista, il rinforzo atteso da Italiano per andare a completare il reparto offensivo che sarà impegnato tra campionato e Conference League. L'attaccante nato a Cordoba domani partirà per Firenze dove è atteso per visite e firma.

Beltran alla Fiorentina, niente Roma

Dovrà dunque attendere Mourinho per avere il suo nuovo centravanti. L'inserimento dei giallorossi nell'operazione ha fatto vacillare per almeno metà giornata la trattativa fra Firenze e Buenos Aires. Alla fine però ha prevalso la linea viola con il giocatore classe 2001 che ha rifiutato le lusinghe della Roma scegliendo la Fiorentina. Beltran arriverà a vestire la maglia gigliata al termine di un'operazione che, fra parte fissa e bonus da elargire al River Plate, sarà di circa 25 milioni di euro.