Genoa, futuro con Bani e Badelj: rinnovi in arrivo

Il Genoa vuole riprovarci. I rossoblù sono stati l’ultima squadra in grado di stoppare l’inarrestabile Inter , che ora in Italia appare ingiocabile per tutte le avversarie. Tanto da aver vinto le ultime 4 gare segnando 4 reti a tutte le malcapitate formazioni trovate di fronte. Un segnale di forza spaventoso. Solo il Grifone, infatti, negli ultimi 3 mesi è uscito indenne tra Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League dai 90 minuti disputati contro i nerazzurri. È accaduto lo scorso 29 dicembre, quando la formazione allenata da Alberto Gilardino fermò sul pari a Marassi Thuram e compagni. Domani sera i rossoblù ci riproveranno, anche se rispetto all’ultimo incrocio la squadra di Simone Inzaghi potrà contare sul capocannoniere Lautaro Martinez autore finora di 23 gol. Nessuno come il Diez interista quest’anno in Serie A.

Genoa, rinnovo in vista anche per Badelj. Chi partirà

Lo stesso dovrebbe accadere pure con un altro dei senatori rossoblù, ovvero Milan Badelj. Per il metronomo croato si prospetta l’allungamento fino al 2025. Bozza d’intesa già impostata col suo agente Alessandro Lucci: le firme di rito dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Chi invece saluterà Pegli a parametro zero a fine stagione è Caleb Ekuban, per il quale non mancano gli interessamenti da parte di alcuni club stranieri. In particolare sull’estroso attaccante ci sarebbero gli occhi di società francesi e turche. La punta scuola Chievo andrà via, così come appare in procinto di salutare tutti Kevin Strootman. Il regista olandese è in scadenza e finora non ci sono stati grossi segnali in merito a un futuro insieme. Non a caso il Genoa segue Enzo Barrenechea della Juventus e attualmente in prestito al Frosinone come possibile sostituto. Insomma, le grandi manovre di mercato sono già pronte a scattare in casa genoana. Prima però i rossoblù proveranno a fare un altro scherzetto alla capolista Inter.