Inter, è il Dybala-day: con Marotta incontro e offerta nei dettagli

I tasselli del puzzle si stanno componendo. L’Inter e Paulo Dybala si stanno avvicinando e oggi, se i rumors saranno confermati, potrebbe andare in scena un nuovo incontro fra la dirigenza nerazzurro e l’entourage del giocatore - che si trova in ritiro con la sua nazionale in quel di Bilbao - dopo quelli dei giorni scorsi. Come già raccontato, l’ad Beppe Marotta, il grande estimatore della “Joya” e regista dell’operazione, ha avuto alcuni contatti con l’agente del fantasista nelle settimane passate, quelle immediatamente successive alla decisione della Juventus di interrompere le trattative per il rinnovo, dando così il via libera a Dybala. […]