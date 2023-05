Inter, il gesto di Lukaku dopo l’Atalanta: vuole scavalcare Dzeko e restare

"Io resto qui". Romelu Lukaku l’ha mimato con decisione dopo il gol con cui sabato sera ha stappato Inter-Atalanta dopo neanche un minuto. Un gol sulla carta semplice, ma che ha confermato una volta di più il suo strepitoso momento di forma, soprattutto realizzativa. Dal 23 aprile, infatti, Lukaku da centravanti titolare dell’Inter in campionato ha realizzato la bellezza di 7 gol in sei partite - a segno nelle ultime quattro di fila -, con 3 assist per completare l’opera. L’Inter, se si esclude il rotondo successo di Verona (6-0), partita nella quale il belga non ha giocato riposando in panchina, nelle restanti sei gare disputate dal successo per 3-0 di Empoli ha messo insieme 16 gol e Lukaku ha partecipato a 10 di essi. Se l’Inter è passata da metà aprile, ovvero dopo il ko interno col Monza, dal rischiare di non entrare nelle prime quattro a staccare il biglietto per la Champions ’23-24 con un turno di anticipo, gran parte del merito lo deve al belga. Che sui social ha festeggiato il traguardo postando diverse foto, alcune con l’amico Lautaro Martinez, e scrivendo: "Benvenuti al LuLa Park". Post commentato, fra gli altri, anche da Alessandro Bastoni che, col sorriso ripensando alla prima metà di stagione dell’attaccante, ha così scritto: "Bravo Rome, finalmente è atterrato l'aereo da Londra". Aereo che Lukaku dovrà riprendere a metà giugno per tornare al Chelsea, come da contratto per fine prestito, ma la sua volontà, come fatto capire ad ampi gesti anche sabato sera, è quella di rimanere a Milano. Lo sa l'Inter, lo sa il Chelsea, lo scoprirà anche Pochettino, prossimo allenatore dei londinesi. Ma la trattativa fra Inter e Blues entrerà nel vivo più avanti, oggi la testa è su altro.