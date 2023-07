Brozovic, il circo Inter: addio epic al veleno e i sorrisi dei tifosi Juve

Marotta ha accettato una cifra attorno ai 18 milioni per la cessione del centrocampista dopo un tira e molla che aveva bloccato, in un primo momento, la trattativa con l'Al Nassr. Dai 23 ai 15 poi i sauditi hanno alzato la parte cash per convincere i nerazzurri e Brozovic ha postato, dopo l'ok della società, una storia con l'emoji del circo che suona come una polemica contro il club. Questa l'ultima 'epicata' prima dell'addio, che ai tifosi bianconeri ha ricordato sicuramente una celebre coreografia di un derby d'Italia dedicata anche allo scudetto 'di cartone'.