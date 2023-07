Marino esclusivo: "Inter, Frattesi con Barella coppia super per Inzaghi"

Sono bastati solo pochi mesi a Pasquale Marino per apprezzare sin da subito doti e capacità di Davide Frattesi: «Persona e calciatore davvero eccezionale. Si allenava duramente, per quanto concesso e possibile per via delle ristrettezze, anche durante la pausa dovuta alla pandemia – spiega il tecnico di Marsala, che ha guidato il nuovo acquisto dell’Inter all’Empoli, nel 2020 –. Nel periodo “normale” era il primo ad arrivare alla seduta, anticipava i tempi, curava la prevenzione ed ogni dettaglio. È normale che ora sia maturato molto, ha salito i gradini uno alla volta».



È giusto quindi che il prossimo gradino conduca all’Inter?

«Assolutamente, sì. Il suo è stato un percorso graduale. Prima era stato in B all’Ascoli senza segnare, poi all’Empoli ha realizzato più di un gol facendo valere l’abilità nei tempi d’inserimento, qualcosa di importante. Non a caso io lo facevo giocare praticamente sempre, nonostante avessimo un reparto davvero forte per la categoria. Successivamente è andato al Monza facendo bene, poi al Sassuolo, con l’ultima annata che è stata ottima. Ora è pronto per il grande salto».



Si aspettava potesse arrivare così lontano quando era all’Empoli?

«Ci credevo, ma con i tempi giusti. Prima, forse, sarebbe stato un azzardo. Ora invece è in piena maturazione e deve giocare in un top club come l'Inter».



Secondo lei, è adatto al gioco di Inzaghi?

«Certo. Nell’Inter troverà più competizione, i nerazzurri hanno di fatto due calciatori per ruolo, ma per come giocano Frattesi apporterà qualche soluzione in più dal punto di vista tattico. Nel centrocampo a tre del 3-5-2 sa esprimersi alla grande. Sicuramente potrà essere fondamentale».