Marotta, non solo Morata: sfida Juve-Inter per un talento di Serie A

MILANO - Da ieri l'Inter è entrata ufficialmente nella partita per Alvaro Morata. Una corsa a cui partecipano molti club, come la Juventus e la Roma - che ha incontrato il suo entourage lunedì trovando già una bozza di accordo -, più indietro Milan e arabi. Come previsto, ieri il ds Ausilio ha accolto intorno alle 18.20 nella sede nerazzurra l'agente dell'attaccante, Juanma Lopez, e l'intermediario Beppe Bozzo. Due ore di incontro - «andato bene», secondo Bozzo - per far capire come l'Inter, dopo la fine della telenovela Lukaku, sia fortemente interessata al giocatore dell'Atletico Madrid. Il vertice è stato però interlocutorio, anche se l'Inter ha fatto sapere di essere pronta a offrire al club spagnolo 15 milioni (bonus compresi), pagabili in tre rate, ma di non essere disposta ad arrivare ai 21 della clausola (non scritta, ma una sorta di gentleman agreement fra club e Morata).