Juve, la lista mercato di Giuntoli per il centrocampo: fantasia e muscoli

Il cento per cento di permanenza è ovviamente appannaggio di Adrien Rabiot: il ds Giovanni Manna è riuscito a perfezionare un rinnovo che qualche mese fa pareva pura utopia. E invece con la conferma del francese la Juventus è riuscita ad accontentare il tecnico Allegri in una delle sue principali richieste di mercato. Si avvicina al cento per cento anche Nicolò Fagioli, che è al lavoro per riprendersi dal brutto infortunio rimediato nella semifinale di Europa League a Siviglia: resterà, così come Manuel Locatelli davanti alla difesa, a meno di clamorose e irrinunciabili offerte.

Proposte interessanti sono arrivate per l’altro Nicolò, Rovella che è seguito da vicino dalla Lazio e non solo, ma l’idea del club è di lasciare ad Allegri il tempo per valutarne la maturazione durante la tournée americana. Fabio Miretti non ha bisogno di essere testato, ma la lista dei club di Serie A che lo vorrebbero in prestito è lunga (intanto Filippo Ranocchia è partito per Empoli a titolo temporaneo).