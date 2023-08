Sommer all'Inter, c'è l'accordo col Bayern Monaco: le cifre

Sommer, l'accordo tra Inter e Bayern Monaco

Dopo i vari tentativi per ridurre il prezzo del cartellino, l'ultima proposta dell'Inter di pagare la clausola di sei milioni in due anni è stata accettata dal Bayern Monaco, con gli ultimi dettagli da risolvere. Il portiere svizzero classe 1988 arriverà in Italia nel weekend per poi svolgere le visite mediche nella giornata di lunedì. Nell'ultima stagione con i bavaresi, terminata con la conquista della Bundesliga all'ultima giornata, Sommer ha giocato 19 partite dimostrando di essere una valida alternativa a Neuer.