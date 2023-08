Pavard-Inter, l'ad del Bayern conferma: "Troveremo una soluzione"

Benjamin Pavard è ormai vicinissimo a essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'accordo è stato trovato nei giorni scorsi e mancava soltanto il via libera da parte del Bayern Monaco . L’intesa è stata raggiunta per un'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus , col giocatore che firmerà un quinquennale da 5 milioni a stagione (con Decreto Crescita).

Nonostante il muro di Tuchel dei giorni scorsi, il difensore francese è atteso a Milano per le visite e per iniziare la nuova avventura con la maglia nerazzurra. A confermare l'imminente operazione è stato anche l'ad dei bavaresi, Jan-Christian Dreesen, durante la conferenza stampa di presentazione del sostituto di Sommer, DanielPeretz.

Pavard-Inter, parole Dressen

E' stato lo stesso Dressen, incalzato dalla domanda di un giornalista tedesco, a parlare del difensore francese: "Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dei dolori allo stomaco e alla schiena". E sul futuro del centrale ha aggiunto: "Abbiamo ancora qualche giorno: sono abbastanza fiducioso che troveremo una soluzione negli ultimi giorni della finestra di mercato".

Pavard non si è allenato nei giorni scorsi e nell'ultima partita contro l'Augsburg non ha preso parte alla lista dei convocati di Tuchel. Tutte rassicurazioni per un trasferimento ormai vicino alla conclusione e con Inzaghi che potrà contare sull'innesto d'esperienza che cercava per il reparto difensivo. Il Bayern intanto sta pensando a Chalobah dal Chelsea, anche se non va scartato Geertruida del Feyenoord, o una possibile sorpresa.