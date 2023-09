Inter, niente muscoli: l’ultimo uomo è Klaassen

MILANO - Il colpo di coda finale dell’Inter si chiama Davy Klaassen. Il centrocampista olandese, che giovedì era sceso in campo con l’Ajax nei playoff di Europa League - con i Lancieri sconfitti in casa per 1-0 dal Ludogorets, ma qualificati grazie al 4-1 di Razgrad -, arriva a Milano nell’ultimo giorno di mercato a titolo gratuito (la società di Amsterdam non si è opposta alla rescissione per riconoscenza verso i 17 anni, non consecutivi, del ragazzo col club). Col giocatore che ieri, dopo aver espletato tutte le pratiche fisiche e burocratiche del caso, ha firmato un contratto annuale da 1,5 milioni, con opzione per un’ulteriore annata. «Non lascerò l'Ajax solo per il gusto di farlo. Deve essere un bellissimo club», le parole pronunciate nel post gara, per un complimento (in) diretto ai vice campioni d’Europa che gli è valso i primi consensi dai tifosi dell’Inter. Inzaghi avrà a disposizione un’ulteriore pedina nella sua mediana.