Klaassen all'Inter, altro colpo Marotta: a zero dall'Ajax

Il giocatore ha deciso di lasciare l'Ajax, dopo aver giocato il ritorno contro il Ludogorets nei playoff di Europa League, a zero e provare una nuova avventura con la possibilità di farlo in una big della Serie A. L'Inter ha puntellato la rosa e ha aggiunto il centrocampista dei lancieri al pacchetto a disposizione di Inzaghi per la mediana. Il classe '93 è atterrato a Milano ed è pronto per effettuare le visite mediche di rito prima di aggregarsi al resto della squadra.

Klaassen-Inter, i dettagli

Sembrava dovesse esser chiuso con l'arrivo di Pavard, e invece ecco che Marotta e Ausilio hanno lavorato sotto traccia per cogliere un'altra occasione per rinforzare ulteriormente la rosa. L'Inter ha accolto questa mattina il centrocampista Klaassen e secondo quanto riportato dal Telegraaf, il giocatore firmerà un contratto di un anno con opzione per un altro. E' arrivato a parametro zero ma non è da escludere che ci possano essere alcuni accordi tra club come alcuni bonus, così scrive il quotidiano olandese.