Inter, bivio Sanchez: la verità dopo la Supercoppa

MILANO - Il “Leone” è rimasto in gabbia pure a Monza dove - non una novità a latitudini nerazzurre - ha banchettato la “ThuLa”, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez che hanno messo la firma (tra gol, assist e rigori procurati) in tutte e cinque le reti interiste. Alexis Sanchez soffre in silenzio: quando l’Inter lo ha ripreso, ha giurato ai dirigenti di non dare problemi, essendo consapevole del ruolo di quarta punta in organico, ma il fatto di essere diventato un soprammobile (8 presenze in A, 1 da titolare per un totale di 158’ in campo) non può certo fargli piacere. In Cile - dove è considerato una divinità - hanno gridato allo scandalo per il suo scarso utilizzo (mai aveva giocato così poco nelle 16 stagioni in Europa, con l’eccezione del 2019/20, quando però rimase fuori 4 mesi per infortunio), mentre in Arabia continuano a confidare che i reiterati rifiuti arrivati nelle scorse settimane, possono trasformarsi in un sì entro la fine del mercato.