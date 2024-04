Inter, via i sacrificabili e mercato da 100 milioni: chi farà spazio a chi

MILANO - Come finanziare un mercato potenzialmente da 100 milioni senza sacrificare un fresco big campione d’Italia? Vendendo quei giocatori non ritenuti centrali nell’Inter del futuro prossimo. Semplice a dirsi, più complicato a farsi, ma il ds nerazzurro Piero Ausilio , insieme al suo braccio destro Dario Baccin , sono già al lavoro. Certo, come ha evidenziato lo stesso uomo mercato nerazzurro dopo il derby, l’Inter si è già mossa per rinforzare la squadra mettendo le mani su Zielinski e Taremi (entrambi hanno già svolto le visite mediche). I due parametri zero andranno a rinforzare centrocampo e attaccando, riempiendo le caselle che lasceranno libere Sensi , Klaassen e Sanchez , tutti in scadenza. Proprio l’uscita di questi tre giocatori, assieme a Cuadrado (già “rimpiazzato” a gennaio da Buchanan ), permetteranno al club di risparmiare circa 18 milioni di euro lordi dai loro ingaggi per la stagione ’23-24, soldi che serviranno per pagare stipendi e commissioni di Zielinski (4.5 netti) e Taremi (3).

Inter, il mercato e gli obiettivi

Ma l’Inter campione d’Italia non potrà fermarsi qua. Servirà un nuovo portiere di riserva, visto che Audero non dovrebbe essere riscattato dalla Sampdoria; un difensore centrale che raccolga in futuro l’eredità di Acerbi e De Vrij; un attaccante che aumenti il reparto da quattro a cinque unità. Marotta, Ausilio e Baccin hanno individuato da tempo gli obiettivi per questi tre ruoli: Bento (Athletico Paranaense), Buongiorno (Torino) e Gudmundsson (Genoa). Valutazioni totali dei tre, 100 milioni (20, 40 e 40). L’Inter cedendo un big risolverebbe in fretta la pratica: Thuram, per esempio, piace al Psg e in Premier e ha una clausola da 85 milioni. Se pagata, i nerazzurri avrebbero i soldi per operare in entrata senza ansie, anche se dovrebbero dire addio a un grande protagonista dello scudetto. L’obiettivo della dirigenza, però, su richiesta anche di Simone Inzaghi, è quella di non smontare il giocattolo, ma, nel limite del possibile, renderlo ancora più forte in vista di una stagione ricca di obiettivi (il campionato, una nuova Champions da affrontare con ambizione, il Mondiale per club a giugno-luglio 2025). Dunque, come arrivare a tale cifra?

Inter, la situazione di Dumfries

Fra i giocatori della rosa di Inzaghi, solamente Dumfries fra i para-titolari è quello che l’Inter potrebbe cedere senza troppi rimpianti. Certo, l’olandese - in scadenza nel 2025 e per il quale sono ripartite le manovre per rinnovare - andrebbe poi sostituito, visto che Buchanan per ora è visto da Inzaghi più come un vice Dimarco a sinistra. Detto ciò, con un buon Europeo, Dumfries potrebbe riaccendere l’interesse di alcuni club inglesi e portare nelle casse nerazzurre 30 milioni. L’altro campione d’Italia sacrificabile è invece Arnautovic. L’austriaco ha firmato un biennale nell’estate 2023 ed è stato pagato complessivamente 10 milioni, dunque a bilancio il suo valore è di 5 milioni. A 35 anni non sarà facile da piazzare, ma a quella cifra potrebbe trovare una soluzione, magari anche in Arabia. Dopodiché, ecco i giocatori che quasi sicuramente torneranno dai prestiti se non verranno riscattati.

Su tutti Correa, che l'Olympique Marsiglia sarebbe obbligato a tenere per 10 milioni solo in caso di qualificazione - molto complicata - alla Champions. Se tornerà, l'argentino verrà ceduto con la speranza di ottenere almeno 8 milioni (per non fare una minusvalenza). Dell'elenco fanno parte poi Agoume, Radu, Vanheusden, Oristanio e Sebastiano Esposito. Infine i giovani in prestito secco. Il gioiello è Valentin Carboni: a gennaio l'Inter ha rifiutato 20 milioni da Fiorentina e West Ham; l'argentino non è in vendita, ma se arrivassero 35 milioni... E poi attenzione alle eventuali richieste per Satriano, Francesco Pio Esposito, Zanotti e Filip Stankovic: non sono sul mercato, ma il loro destino passerà dal valore dell'offerta.