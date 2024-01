Taremi-Inter, c’è l’accordo: 1° iraniano della storia nerazzurra, i dettagli

Mehdi Taremi è ufficiosamente un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante, oggi in forza al Porto, dalla prossima estate, quando si sarà svincolato dal suo attuale club visto che il giocatore non rinnoverà il proprio contratto, diverrà ufficialmente, a meno di clamorosi imprevisti o inaspettati colpi di scena, il primo iraniano della storia dei nerazzurri. Il calciatore verrà ingaggiato a parametro zero e non andrà ad occupare uno dei due slot per gli extracomunitari concessi in Italia ad ogni squadra per ogni singola stagione, visto che le regole vigenti in Portogallo permetteranno al trentunenne di diventare comunitario dal prossimo 1° di luglio, ossia dopo aver disputato cinque anni consecutivi nel campionato locale. L’accelerata decisiva per il trasferimento di Taremi a Milano è avvenuta negli scorsi giorni, quando i dirigenti nerazzurri hanno incontrato in sede uno dei mediatori dell’affare.