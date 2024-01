Taremi, scatto Inter: incontro con il mediatore, la situazione aggiornata

A fine stagione, grazie alle regole in vigore in Portogallo, l’iraniano (in scadenza a giugno) diventerà comunitario: un assist in più da sfruttare per Ausilio

Simone Togna 10 . 01 . 2024 10:25 2 min CalciomercatoInter

